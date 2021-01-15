وزير النفط: لا يمكن الاستغناء عن استيراد الغاز

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخميس، أن العراق لا يمكنه الاستغناء عن استيراد الغاز، في حين اعتبر افتتاح مصفاة صلاح الدين بطاقة 60 ألف برميل يومياً، بأنه سيساهم في تقليل حجم استيراد المنتجات البيضاء.

وقال عبد الجبار، إن “المصفاة المضافة تقدر طاقتها التصميمية 70 ألف برميل يومياً وبطاقة تشغيلية 60 ألف برميل، وهذه إضافة عظيمة للاقتصاد الوطني وستساهم في تقليل حجم الاستيراد من المنتجات البيضاء من خارج البلد وستفتح مجالات كبيرة في التنمية”.

وأضاف عبد الجبار في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن “هناك وحدات اضافية ستضاف خلال شهر حزيران المقبل وأخرى في أيلول لإنتاج كميات اكبر من مادة الكازولين”.

وأشار إلى “افتتاح معمل للغاز في البصرة في نهاية العام 2022 فيما سيتم افتتاح معمل اخر بمحافظة ميسان في الربع الأول من عام 2023 فيما ستشهد محافظة ذي قار افتتاح معمل جديد في عام 2024″، مبيناً أن “مجموع الطاقات التي من المفترض ان تضاف من 2021 الى سنة 2025 ستكون 1500 مليون قدم مكعب”.

ولفت إلى ان “العراق لا يمكنه الاستغناء عن استيراد الغاز لاسيما وان لديه منشآت كهربائية فلا بد من إبقاء جزء للاستيراد”، ماضياً إلى القول إن “أعلى ما يمكن انتاجه من الغاز لا يسد الحاجة لمحطات الكهرباء”.