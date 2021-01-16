الاطاحة بعصابة مختصة بتزييف العملة المحلية والاجنبية في البصرة

ألقت مفارز مديرية استخبارات البصرة ، السبت، القبض على عصابة لتزييف العملة مكونة من خمسة متهمين بينهم امرأة.

وذكر بيان صدر من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية أن ” مفارز مديرية استخبارات البصرة القت القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين من بينهم امرأة يقومون بتزييف العملة الاجنبية والمحلية بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة “.

وأضاف البيان، أن “عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص واستدراج احد افراد العصابة وبدلالته تم القبض على باقي افرادها في محافظة البصرة وبالجرم المشهود “.

وتابع البيان أنه “تم ضبط بحوزة العصابة (٥) طابعات ليزرية واجهزة استنساخ ملونة واحبار وورق خاص بالتزييف وعملة مزيفة مقدارها (11,300,000 دينار عراقي ) و ( 65 ورقة فئة 100 $ امريكي مزيفة) ، فضلاً عن ضبط (٥) مسدسات مختلفة و مواد مخدرة تقدر ببضع غرامات وادوات تعاطي وآلة قص الورق المستخدم للتزييف”،مؤكدا انه “تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصوالي”.