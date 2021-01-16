الجنابي: محافظ بغداد وجه بتشكيل لجنة بشأن تجديد العقود الزراعية في المدائن

أعلن عضو مجلس النواب زياد الجنابي، الجمعة، عن إصدار محافظ بغداد توجيهاً يقضي بتشكيل لجنة بشأن تجديد العقود الزراعية في قضاء المدائن، و”إنصاف” المزارعين المتعاقدين.

وقال الجنابي في بيان صدر على هامش لقائه المحافظ، إنه زار “ديوان محافظة بغداد وقابل المحافظ والنائب الأول وتمت مناقشة مختلف الأمور الادارية والخدمية التي تخص قضاء المدائن”، مبيناً أنه طالب بـ”ضرورة اختياره شركات كفؤة ورصينة لتنفيذ الأعمال التي ستنفذ قريباً بعونه تعالى في مختلف مناطق القضاء والتي تم بذل جهود كبيرة من مختلف الجهات في المحافظة ووزارة التخطيط وبمتابعة مباشرة من قبلهنا شخصياً من اجل الوصول بها لمراحل الاعلان والتنفيذ والتي شملت مختلف مشاريع الخدمات والبنى التحتية لمناطق القضاء في مركزه ونواحيه كناحية الوحدة والجسر ومنطقة الوردية والكرزية والكثير من المناطق العديدة في القضاء”.

وأضاف الجنابي أنه ناقش مع المحافظ “موضوعاً مهماً آخر، وهو معاناة العديد من المزارعين الذين تم ابلاغهم بعدم تجديد عقودهم الزراعية من قبل الدوائر ذات العلاقة حيث وجه المحافظ مشكورا بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول ومدراء الوحدات الادارية والدوائر ذات العلاقة لحل هذه المشكلة وانصاف المتعاقدين”.