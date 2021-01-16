الزراعة تعلن احتواء بؤرة الإصابة بانفلونزا الطيور في صلاح الدين

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن احتواء بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، والسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إنه “تم إعلام الوزارة من قبل دائرة البيطرة مساء أمس بظهور بؤرة إصابة في حقلين من الدواجن في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، وعلى الفور اجتمعت هذا اليوم لجنة انفلاونزا الطيور التابعة الى دائرة البيطرة، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة وبحضور مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية”.

وأضاف النايف أنه “تمت مناقشة الأمر واتخاذ القرارات وفق خطة السيطرة والاحتواء على مرض انفلونزا الطيور (H5N8) وحسب قانون الصحة الحيوانية المرقم 32 لعام 2013″، لافتاً إلى “اتخاذ الاجراءات الاحترازية وفق القانون، فضلا عن اتخاذ خطة السيطرة المعدة من قبل دائرة البيطرة من خلال اتلاف كامل القاعات المصابة بالمرض، فضلا عن تعقيمها وغلق وتحري ومسح لمسافة 3كم”.

وتابع أنه “تم إرسال عدة للفحص السريع لغرض التحري والكشف عن المرض، إضافة إلى إرسال فرق بيطرية ساندة من دائرة البيطرة الى المستشفى البيطري في صلاح الدين مع استنفار ودوام المختبرات ١٠٠% واستمرار حملات التحري والرصد في كل المحافظات وتوفير عدة التشخيص الحقلي والمختبري”.

وأكد النايف ان “هذا المرض وحسب منظمة الصحة الحيوانية انتشر في اغلب الدول ومنها دول الجوار الاقليمي”، حاثّاً كافة أصحاب حقول الدواجن على “أخذ اجراءات الامن الحيوي لدرء الاصابة بهذا الوباء”.

ودعا الاجهزة الامنية وهيأة المنافذ الحدودية والجمارك وقيادة العمليات، إلى “الاستنفار التام ومنع دخول الدجاج الحي والمجمد والذي يدخل تهريبا وخاصة وان المرض منتشر في دول الجوار الاقليمي”.

ولفت النايف إلى أن “الاعداد التي تم اتلافها في الحقلين بلغت قرابة 60 الف طير”، مشيرا الى ان “الدوائر البيطرية مستنفرة لأجل السيطرة والحد من انتشار هذا المرض واحتواء تداعياته، علما ان المرض ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة الحاملة للاصابة وكذلك الدجاج المهرب المصاب من الدول المجاورة”.