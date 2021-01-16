الكاظمي: مشروع قناة الجيش لم ينجز بسبب الفساد وسوء الإدارة رغم المبالغ الطائلة

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، جولة ميدانية للاطلاع على الأعمال الجارية بمشروع تأهيل مقتربات شارع قناة الجيش، فيما أكد أن المشروع أنفقت عليه مبالغ طائلة، لكنه لم ينجز بسبب الفساد وسوء الإدارة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى اليوم الجمعة، جولة ميدانية اطلع خلالها على الأعمال الجارية لتنظيف وتأهيل مشروع تأهيل مقتربات شارع قناة الجيش، ورافقه في الجولة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات المهندسة نازلين محمد، وأمين بغداد المهندس علاء معن”.

وأضاف البيان أن “الكاظمي استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة الأعمال الجارية، ومراحل العمل، ومستوى الإنجاز، وشكر العاملين في المشروع، مبينا ان الجهود المبذولة حاليا تؤكد انه بتضافر الجهود وتكامل عمل جميع المؤسسات، فإن العراقيين قادرون على الإنجاز والإعمار”.

وأكد الكاظمي، وفقاً للبيان، أن “هذا المشروع أنفقت عليه مبالغ طائلة، لكنه لم ينجز بسبب الفساد وسوء الإدارة”.