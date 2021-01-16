 جدد رئيس نقابة الصحفيين فرع ديالى ساجد المهداوي، اليوم السبت، فوزه برئاسة فرع النقابة في المحافظة.

وقال مراسل إن “رئيس نقابة الصحفيين فرع ديالى ساجد المهداوي فاز مجدداً برئاسة فرع النقابة في المحافظة خلال الانتخابات التي اجريت، اليوم، بمقر نقابة الصحفيين العراقيين المركزية في العاصمة بغداد.

وأضاف أن الانتخابات جرت بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والاثار النيابية سميعة غلاب وبمشاركة 36 اعلامياً وصحفياً من ديالى.

وافرزت نتائج الاقتراع عن فوز ساجد المهداوي برئاسة نقابة ديالى، وعضوية كل من محمود دريد التميمي ومعتز جميل اللامي ورواء الرحماني وبشرى الحمداني، مشيراً إلى أن المناصب والمهام الادارية ستوزع بين الاعضاء لاحقاً.