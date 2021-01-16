خلال لقائه نقيب الصحفيين مؤيد اللامي… الحلبوسي يعِد بتثبيت منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في موازنة 2021

بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاربعاء، مع نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، عددا من المواضيع، فيما وعد الحلبوسي بتثبيت منحة الصحفيين والادباء والشعراء والفنانين في موازنة 2021.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته «الزوراء»: ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استقبل نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع، منها بحث منحة الصحفيين والأدباء والشعراء والفنانين في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.ووعد الحلبوسي بمتابعة الموضوع وتثبيت المنحة بكامل مبلغها من دون تخفيض دعماً للصحافة والإعلام.من جهته، استعرض النقيب خطة عمل النقابة للفترة المقبلة، وقدّم شرحاً عن انتخابات فروع النقابة التي تجري حاليا بالمحافظات، فيما أكد سيادته أهمية العمل على إيجاد مقرات لفروع النقابة في المحافظات.وعبَّر رئيس مجلس النواب عن تقديره لعمل الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً: أن مجلس النواب يسعى لتقديم كل ما يسهم في دعم هذه الشريحة التي لها دور مميز في جميع الظروف والأزمات التي مرت بها البلاد.