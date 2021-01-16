محافظ صلاح الدين يكشف عن تسجيل إصابات بفيروس “H5N5” ويوجه تحذيراً خطيراً

كشف محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الجمعة، عن إصابة 60 ألف دجاجة في سامراء بفيروس انفلونزا الطيور المعروف علمياً باسم “H5N5″، فيما حذّر من تحوله إلى “H5N1” الذي قال إنه قد ينتقل بين البشر.

وقال خليل إن “60 ألف دجاجة من النوع البياض أصيبت بانفلونزا الطيور داخل موقعين في قضاء سامراء، والآن سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعدامها”.

ودعا المحافظ، الفلاحين في صلاح الدين، إلى “الانتباه واتخاذ ما يلزم لأن هذا الفيروس الذي أصاب الدواجن هو H5N5 والذي من الممكن أن يتحول إلى H5N1″، مبيناً أن الفيروس الأخير “قد ينتقل بين البشر، ولذلك سنتخذ إجراءات فورية”.