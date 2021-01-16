وزيرة الهجرة والمهجرين تؤكد عودة أكثر من 68 ألف عائلة نازحة الى مناطقهم خلال الشهور الست الماضية بعد تسهيل إجراءات التدقيق الأمني

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو أن عدد النازحين العائدين الى مناطقهم الأصلية بلغ أكثر من 68 ألف عائلة خلال الشهور الست الماضية، مبينة أن الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز العديد من العقبات التي كانت تعرقل وتؤخر عودة النازحين وأهمها التدقيق الأمني الذي كان يستغرق عدة أسابيع .

وقالت السيدة جابرو أنه :” بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم توفير كافة التسهيلات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين طوعاً الى مناطقهم الأصلية بهدف غلق ملف النزوح بشكل نهائي وإنهاء معاناة مئات الآلاف من هذه الشريحة التي عانت ظروفاً قاسية منذ عدة سنوات ” ، مشيرة الى أنه :” تم التنسيق مع مستشارية الأمن القومي وقيادة العمليات لغرض تدقيق الكثير من الاسماء التي لم تدقق أثناء فترة الحكومات السابقة، وتم انجاز معاملاتهم في وقت قياسي لم يتجاوز 72 ساعة بعد أن كان التدقيق سابقاً يستغرق عدة أسابيع “.

وتابعت السيدة جابرو :” أن عدد العائدين طوعاً حتى الآن تجاوز 68 ألف عائلة من المتواجدين في المخيمات ومن خارجها، وذلك بناءً على رغبتهم بالعودة وإنهاء معاناتهم التي استمرت عدة سنوات منذ الاحتلال الداعشي الذي تسبب في تشريدهم وحرمانهم من حياتهم الطبيعية، وقريباً جداً سينتهي ملف النزوح وتعود الحياة في المناطق المحررة الى ما كانت عليه سابقاً “.