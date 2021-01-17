العراق عراق!!

الجهل التأريخي والجغرافي يسود , تستغله القِوى الطامعة بالبلاد , وتنطلق بطروحاتها الوهمية , لتقنع الجاهلين بأن العراق سيموت.

وتأريخه يؤكد قدراته المطلقة على الصمود بوجه أعتى صولات العدوان والتدمير , التي تلاشت وانتهت وبقي العراق عراقا.

وما يواجهه اليوم لا يعني شيئا بالمقارنة بما واجهه على مر العصور من هجمات , كانت تريد محقه وإزالته من الوجود , لكنه أزالها ومحقها ودفنها في رمال النسيان والهوان.

ولسوف يطمر هذه المرحلة بما فيها من الفساد والعدوان والإمتهان , وسيتحرر من قبضتها كما تحرر من مئات أمثالها وأقسى وأغدر.

فلن يتقسم العراق إداريا ولا طائفيا ولا عرقيا ولا مناطقيا , ولن يدوم فيه إلا التعرق والتشابك والتواشج والتواصل والإنتماء المطلق لترابه الأصيل.

العراق لا يقبل القسمة إلا على نفسه , وهذا ما يحكيه لنا تأريخه , ومقارعاته للخطوب والدواهي والعوادي , التي جابهها عبر سِفره المقدام في مسيرة القرون الجسام.

فالذي يريد الإضرار بالعراق سيقع في ورطة مصيرية نكلفه وجوده , وسيخسر حتما ويغيب , فاسألوا الإسكندر وهولاكو وقادة العدوان عليه أيا كانوا.

وفي عصرنا ستفعل قوانين خلود العراق بمَن يريد النيل منه , سواءً كانت قوة إقليمية أو عالمية , فقوانين خلوده وتماسكه فاعلة في جميع الأزمان ومنذ الأزل.

ولهذا فأن التفاؤل المطلق الراسخ بأنه باقٍ , له مبرراته وما يعززه , فالتأريخ أصدق مقياس ومجيب.

وعاش العراق وطنا للجميع!!

د-صادق السامرائي