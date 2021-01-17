الكاظمي يوجه الاتصالات بزيادة الاهتمام بالشركة العامة للبريد

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الاتصالات بزيادة الاهتمام بالشركة العامة للبريد والتوفير.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان إن” الكاظمي وجّه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية، المُنعقدة في 12/1/2021، وزارة الاتصالات بزيادة الاهتمام بالشركة العامة للبريد والتوفير، لتطوير عملها والارتقاء بأدائها “.

وأضاف مجيد، أن “الكاظمي وجَّه وزارة الاتصالات بالأخذ بعين الاهتمام، تجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال”.