Posted on by

الكاظمي يوجه الاتصالات بزيادة الاهتمام بالشركة العامة للبريد

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الاتصالات بزيادة الاهتمام بالشركة العامة للبريد والتوفير.
وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان  إن” الكاظمي وجّه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية، المُنعقدة في 12/1/2021، وزارة الاتصالات بزيادة الاهتمام بالشركة العامة للبريد والتوفير، لتطوير عملها والارتقاء بأدائها “.
وأضاف مجيد، أن “الكاظمي وجَّه وزارة الاتصالات بالأخذ بعين الاهتمام، تجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close