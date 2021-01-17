برلمانية تطالب الكاظمي بأمر ديواني لإنصاف مكونات نينوى

طالبت النائبة عن المكون التركماني ليليان محمد علي، أمس السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باصدار امر ديواني لانصاف حقوق المكونات والاقليات في نينوى.

وقالت علي خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، إن “قضاء تلعفر اكبر قضاء في العراق من حيث العدد والمساحة تعرض الى ابشع الجرائم قبل وبعد داعش وكان هنالك نزوح”، موضحة أن “المكون التركماني الذي يمثل المكون الثاني بعد العرب في نينوى نلاحظ تهميشه بشكل واضح”. وأضافت أن “الحكومة المحلية في نينوى همشت المكون ونطالب رئيس الوزراء باصدار امر ديواني اسوة بمحافظة كركوك لانصاف حقوق المكونات والاقليات”، معتبرة أن “التوازن الوظيفي غير موجود في نينوى، وهذا الامر ادى الى استبعاد الكفاءات ونعتقد ان الامر الديواني مهم جدا للعدالة وانصاف المكونات”.

وأكدت علي “اهمية اعمار قضاء تلعفر حيث كانت هنالك اموال مخصصة وهي 50 مليار دينار صرفت منها 12 مليار كمرحلة اولى نطالب بادراجها ضمن موازنة 2021″، مشددة بالقول “الجميع يعلم ان ناحية العياضية المنكوبة وهي احدى نواحي تلعفر ما تزال جثث الدواعش فيها والاهالي رغم عودتهم لا يستطيعون اعمار بيوتهم والسكن فيها بسبب وجود الجثث”.