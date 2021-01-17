بعد اشتباكات مع الأمن.. الإطاحة بأكبر عصابات سرقة العجلات في البصرة

تمكنت مكافحة جرائم البصرة، اليوم الأحد، من القبض على أربعة متهمين يعتبرون من أكبر وأخطر عصابة مختصة بسرقة السيارات بعد تبادل اطلاق النار مع العصابة.

وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان أن “ابطال مكافحة جرائم البصرة وبمتابعة قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي وجهود مدير الجرائم العميد محمود وابطال الجرائم تم القاء القبض على أربعة متهمين يعتبرون من اكبر واخطر عصابة مختصة بسرقة السيارات وتم القاء القبض على المتهمين بعد تبادل اطلاق النار مع العصابة وتم ضبط مسدس نوع HS وسيارة نوع جارجر تستخدم في سرقة السيارات”.

وأضافت، “كذلك ضبط الالة المستخدمة في كسر زجاج السيارات البيكب، كما تضررت المركبة الخاصة بأحد الضباط جراء تبادل اطلاق النار مع المتهمين”.