تشكيل 5 لجان فرعية لبحثها.. تصريح من عضو بالمالية النيابية يحدد آلية وسقف تخفيض مبلغ الموازنة

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد، إن لجنته ستعمل خلال الفترة الحالية على تخفيض قيمة الانفاق في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 إلى 120 تريليون دينار، مبيناً أن هناك اتفاقاً على تمرير الموازنة.

وذكر كوجر في حديث إن “المالية النيابية لا تزال تدرس وتناقش مشروع الموازنة بالتالي من الصعب تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي”، مؤكداً أن “هناك اتفاقاً على تمريرها، دون إعادتها إلى الحكومة”.

وأضاف، أن “المالية النيابية شكلت خمس لجان فرعية للاجتماع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات لمناقشة أبواب الصرف وتفاصيل الموازنة”، لافتا إلى ان “اللجنة ستعمل على تخفيض قيمة المشروع من 164 تريليون دينار إلى 120 أو 130 تريليون دينار”.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، في وقت سابق اليوم الأحد، إن مجلس النواب أنهى مناقشاته بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وأرسل 162 طلبا إلى اللجنة المالية لدراستها ومن ثم الرد عليها.

وذكر حمه في حديث أن “مجلس النواب وبعد عدة جلسات لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أنهى أمس السبت، مناقشاتها بخصوص مواد مشروع الموازنة وقدم 162 طلباً إلى اللجنة المالية النيابية، بغية دراستها والرد عليها”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية تحتاج إلى عقد عدة اجتماعات مكثفة لغرض دراسة هذه الطلبات بدقة كبيرة وإكمال مشروع الموازنة”، مبينا أنه “لا يوجد موعد محدد لعمل لجتنا”.