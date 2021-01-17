حظر السفر إلى 19 دولة .. العراق يُحدّث قائمة الدول الممنوعة من السفر بسبب سلالة كورونا الجديدة

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق قراراً يحظر السفر لـ19 دولة حول العالم، لمنع وصول سلالة كورونا الجديدة للبلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت (المدى) نسخة منه، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة أصدرت جملة قرارات منها، “تحديث قائمة الدول ‏الممنوع السفر إليها بعد ظهور إصابات فيها بالسلالة الجديدة، وهي كل من ‏(بريطانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا ‏وفرنسا واليونان وإسبانيا وجورجيا‏ والمانيا ولوكسمبورغ ‏وسلوفاكيا ‏والهند واميركا ‏والبرازيل واستراليا ‏واليابان وجنوب افريقيا وزامبيا)”.

واستثنى قرار اللجنة من الاجراءات “فئة الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والوفود الحكومية الرسمية، والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية، والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية حصرا، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، على ان يجلبوا فحص (PCR) خلال 72 ساعة قبل دخولهم العراق، يثبت خلوهم من الإصابة”، حسب البيان.

وتضمن قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، “اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات PCR للمسافرين”.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة يوم امس السبت، تسجيل 596 إصابة جديدة، و3 وفيات بفايروس كورونا في العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنها “سجلت 596 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع المجموع الكلي للمصابين بالجائحة منذ بدء انتشارها في العراق إلى 607587 إصابة”.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الفايروس، ليصبح المجموع الكلي للمتوفين هو 12935 حالة وفاة.

أما حالات الشفاء الجديدة، فقد تم تسجيل 2009 حالة شفاء، ليرتفع عدد من تعافوا من الفايروس الى 567898، وفقاً لبيان وزارة الصحة.