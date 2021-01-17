شر البلية مايضحك يحاربون الأحزاب ويشكلون احزاب، نعيم الهاشمي الخفاجي

أصل الصراع بالعراق يعود للنظام السياسي الفاشل الذي عملته لنا بريطانيا عام ١٩٢١رسمت لنا حدود ودمجت ثلاث مكونات غير متجانسة ولم تشرع لنا دستور يضمن حقوق وتمثيل المكونات الثلاثة بالنظام السياسي والغاية خلق الحروب وادامتها خدمة لدولة بني صهيون ، المشكلة كل الطبقات السياسية التي حكمت العراق طيلة المائة عام الماضية لم تعالج أصل الصراع القومي والمذهبي، الذي حدث بعد التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ حرب طائفية أعلنت من فلول البعث ومحيطهم العربي الوهابي الطائفي ضد شيعة العراق وإلا عمليات إستهداف التجمعات السكانية بمدن الشيعة بوحشية مفرطة ماذا يفسر؟ المظاهرات لم تكن ثورة وإنما إستهداف المكون الشيعي والهدف اعادة فلول البعث الطائفيين لحكم شيعة العراق بالحديد والنار، الوضع بالعراق لم ولن يستقر بدون إيجاد حل لإنهاء الصراع القومي والمذهبي بحيث يشعر الكوردي والسني والشيعي أنهم مواطنون عراقيون ويتمتعون بكافة حقوقهم ومن حق الجميع حكم مناطقهم بدون وصاية احد، المظاهرات كانت بتوجيه خارجي وبدعم مالي خليجي، حاربوا الاحزاب وهاهم يشكلون أحزاب جديدة؟؟؟ أحد المرتزقة اليوم كتب (

بعد عناء طويل ومسيرة رافقتها معوقات ومتاعب عديدة، كسرنا حاجز الزمن وتركنا الخوف وراء ظهورنا واعلنا حركة 25 اكتوبر كأول مشروع سياسي استراتيجي يجعل على رأس مبادئهِ السياسة فصل الدين عن الدولة والوقوف بحزم ضد سياسات ايران المزعزعة للإستقرار وجعل مصالح العراق اولاً.).

‎#حركة_25_اكتوبر

‏احتراماً لرغبة المعترضين والمتظاهرين ولكي نفصل الثورة عن السياسة فصلاً تاماً قررت منذ ظهر اليوم تغيير اسم الحزب ومضينا في الاجراءات وفق رؤيتنا

……. الخ يضيف لها أسماء شكلها وطني وباطنها نفاق البعث طائفي، المشروع يعني مشروع لخدمة المواطنين في توفير العمل والسكن ودعم الاقتصاد من خلال منح قروض لدعم القطاع الخاص والقضاء على البطالة، اما هذا فمشروع نفس مشروع صدام جرذ العوجة حارس الحديقة الخلفية لامة العربان، كفا كذبا ونفاقا، اقول لهذا العتل.

‏‎مشروعك شنو بس تحارب ايران وضد تمتع المواطن الشيعي بجزا من حقوقه التعبدية لأن هذا يزعج حكومة بني سعود يعتبرون تحرر الشيعي احتلال ايراني؟؟ هذا صاحب المشروع مشروعه موجه ضد إيران وهذه كذبه هم لايجرأون بالقول صراحة ضد الشيعة يقولون إيران خوفا من جهلة وامعات الشيعة حتى لايستفيقون من سباتهم ،هذا المشروع يتماشى مع مشاريع السعودية وتركيا وامريكا ومع نتنياهو ذولة اصدقاء … الاخ ملتقط صورتين بالتحرير ووصله دعم مالي خليجي مباشر أو غير مباشر من خلال الخنجر والضاري ….الخ من السماسرة، خبصونا في الكلام نحن اصحاب فكر اقول وينكم يا أصحاب الفكر هو هذا نتاج الفكر؟؟ هذه هي نتاجاتكم تنتقدون وتشنعون على الاحزاب في نهاية المسرحية تؤسسون أحزاب في اسم عامة الناس البسطاء الذين صدقوا أن المظاهرات كانت فعلا تطالب في الاصلاح؟؟

أحد النشطاء في تويتر يعرف هذا الحريري اسمه احمد عباس كتب التغريدة التالية ( ‏ثورة وثوار تشرين

شيء غريب ياهو يجي يركبهم بداية

من كاظم السهلاني ومشرق عباس و أحمد ملا طلال ونبيل جاسم والكاظمي واليوم آخرها اجاهم طلال الحريري الي ضحك على منظمات المجتمع المدني أو راح التركيا يستثمر أو جاي هسه مسوي حزب باسمهم بمجرد ما انهز شوي باجر راح يغير اسم الحزب ثورة جيس حب).

ههههه الاخ طلع أيضا يقيم في تركيا ومحصل أموال ورعاية ابوية من إردوغان ومن حثالات البعث مثل ابو صابرين طارق الهاشمي وجمال ومثنى الضاري، اقولها وانا واثق واعي ما اقول

حتى …..الركابي الذي ظهر في ساحة احتجاجات تشرين أعلن اليوم عن حركة سياسية سوف تشارك بالانتخابات القادمة تحت مسمى حركة امتداد ، وابرز الشخصيات امر فوج مكافحة الدوام هههههه، في الختام ابحثوا عن حل ينهي الصراع القومي والمذهبي والذي بدأ منذ عام ١٩٢١ اذا حل الصراع ينتهي كل أشكال النزاعات ويعم الأمن والاستقرار ويزدهر العراق لوجود كل المقومات بالعراق لتجعله بلد يعيش أبنائه في رفاهية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

15.1.2021