عالية نصيف تطالب بإلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ يوزع على المستحقين 

طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التشريعية ووزيري التجارة والمالية بإلغاء البطاقة التموينية وتوزيع ثمنها على المواطنين المستحقين بدلاً من ذهابه إلى جيوب الفاسدين .

وقالت في بيان اليوم أنه :” من المؤسف أن البطاقة التموينية أصبحت مشروعاً من مشاريع الفساد خلال السنوات الأخيرة ولم يعد المواطن يستفيد من مفرداتها التي تقلصت حتى اختفت، وكلما ترتفع الاصوات المطالبة بتوزيع ثمنها على المواطنين يتدخل الفاسدون لتمييع القضية ومحاربة أية محاولات بهذا الاتجاه لأنهم مستفيدون من هذا المشروع “.

وأوضحت أنه :” على امتداد الدورتين النيابيتين الماضيتين قمنا بحملة إعلامية كانت عبارة عن حرب ضد منظومة الفساد التي تستورد مواد غذائية رديئة وفاسدة، ونشرنا صور الرز المتعفن والحنطة الفاسدة التي كانت تأتي عبر البواخر من خلال صفقات الفساد، وفي النهاية وجدنا أن الحل الأمثل هو سحب البساط من تحت سراق المال العام وإلغاء مشاريع فسادهم “.

وبينت نصيف :” أن الأجدر بالحكومة ووزيري التجارة والمالية ومجلس النواب الاتفاق على إلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 دولاراً شهرياً لكل فرد عراقي مستحق، بدلاً من ذهاب قدر كبير من الأموال إلى جيوب الفاسدين أو الى النقل والوكيل من أجل مواد غذائية رديئة وضئيلة “.