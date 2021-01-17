قطاع الدواجن يدخل حالة الإنذار بعد تفشي إنفلونزا الطيور في صلاح الدين

دخل القطاع الزراعي، وتحديداً قطاع تربية الدواجن، حالة إنذار قصوى بسبب تسجيل اصابات مؤكدة بانفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين.

ورغم أن وزارة الزراعة قد أعلنت السيطرة على الوباء، إلا أن مجلس النواب دعا الحكومة إلى اجتماع طارئ لمواجهة الخطر المحدق.

وكان محافظ صلاح الدين عمار الجبر، قد أعلن أمس الأول، إصابة 60 ألفاً من الدجاج بانفلونزا الطيور في سامراء. ودعا جبر أصحاب الدواجن والمواطنين في سامراء الى اتخاذ اعلى درجات الحذر بمواجهة الفايروس.

وأضاف أنه على الفور تم تشكيل غرفة عمليات للحد من انتشار انفلونزا الطيور، وتحديد المناطق التي ظهرت بها الإصابات وحجرها.

توجيهات مشددة

وعلّق مدير المستشفى البيطري في محافظة الديوانية عادل عبد الحسن، أمس، على ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وقال عبد الحسن، في تصريح صحفي، إنه “بعد تسجيل اصابات بانفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين، وعلى الفور ابلغنا، بتوجيهات صارمة من قبل وزارة الزراعة، لاستنفار الفرق الميدانية والثابتة والتحري عن اي اصابات قد تقع داخل الحقول في جميع مناطق المحافظة، ومثل هذا التوجيه صدر لجميع المحافظات”.

وأضاف، أن “فرقنا ستبدأ اعتبارا من يوم غد بتنفيذ خطة خاصة كاجراء وقائي واستباقي، الا اننا نود ان نطمئن الجميع بان الاجراءات التي اتخذت في صلاح الدين ستمنع انتقال المرض، فقد تم اتلاف كميات كبيرة من الدجاج المصاب وبطريقة الحفر على بعد 5 كم”.

وتابع عبد الحسن: “نأمل ان لايستغل هذا الموضوع من قبل التجار، وان لا يثير الهلع لدى المواطنين تخوفا من حالة يصورها البعض”.

على مربي الدواجن الحذر

ودعت مديرية زراعة كربلاء، أمس، مربي الدواجن إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

وقال بيان للمديرية إنها “تدعو مربي الدواجن لأخذ الحيطة والحذر بعد ظهور اصابة بمرض انفلونزا H5N8 الحديث باحد الحقول في محافظة صلاح الدين، إضافة الى اتخاذ التدابير البيطرية للكشف عن هذا الفايروس في حقول الدواجن”.

وأضاف، أنه “بسبب الإصابات التي حدثت في حقوق الدواجن في محافظة صلاح الدين بمرض انفلونزا H5N8 الحديث ندعو الشُعب الزراعية المنتشرة في عموم محافظة كربلاء بتبليغ كافة المربين لأخذ الحيطة والحذر وتطبيق الشروط الوقائية كافة لتجنب الإصابة بالمرض”.

وأوضح أنه “ستقوم كوادرنا البيطرية المتخصصة باجراء كشوفات على حقول الدواجن من اجل الكشف المبكر عن الفايروس اضافة الى اتخاذ تدابير لمنع دخول الدواجن الى كربلاء من محافظة صلاح الدين”.

ودعا البيان، اصحاب الحقول الى “تبليغ أقرب شعبة زراعية او المستوصف البيطري عند حدوث أي إصابة أو مجرد الشك بأي إصابة في حقولهم من اجل اتخاذ التدابير الوقائية بحق هذا الفايروس من اجل منع انتشاره”.

دعوة لاجتماع حكومي طارئ

من جانبه، دعا عضو مجلس النواب، مضر الكروي، إلى اجتماع حكومي طارئ، وذلك بعد الاعلان عن تسجيل اصابات مؤكدة بانفلونزا الطيور.

وقال مضر الكروي، في تصريح صحفي إن “تسجيل 60 الف اصابة بانفلونزا الطيور في صلاح الدين امر خطير للغاية ويستدعي اجتماعا حكوميا طارئا للجهات ذات العلاقة من اجل تفادي انتشاره، خاصة وان قطاع الدواجن يوفر مصادر رزق لآلاف العراقيين في كل المحافظات، بينها ديالى التي تأتي بالمرتبة الثالثة على مستوى البلاد في الانتاج”.

وأشار الكروي إلى “ضرورة الاسراع باتخاذ كل الاجراءات الوقائية لتفادي انتقال الاصابات بين المحافظات، وخاصة القريبة من صلاح الدين، مثل ديالى وكركوك”، مشددا على ضرورة “نقل الدجاج الحي بين المناطق وفق ضوابط محددة جدا، وبالتعاون مع المستشفيات البيطرية”.

بدوره اكد مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمود الشمري، أنه “بعد تأكيد اصابات انفلونزا الطيور في صلاح الدين تم توجيه الوحدات الوبائية التابعة للمستشفى، وعددها 20 وحدة منتشرة في اقضية ونواحي المحافظة باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية من الرصد والتحري عن المرض باستخدام الكشف السريع لاسواق بيع الدجاج والطيور”.

وعا الشمري القوات الامنية في السيطرات المحاذية لصلاح الدين إلى “منع حركة الدواجن ومنتجاتها ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية بيطرية حكومية”، مشيرا الى انه “سيقوم بتعميم رقمه لتلك السيطرات للتأكد من الشهادات اذا ما كانت مزورة”.