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مجلس النواب يناقش موازنة 2021 والمالية تدرس 40 بنداً من القانون

أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام 2021، بعد مناقشات واقتراحات عرضها نواب من لجان مختلفة، بحسب بيان للدائرة الإعلامية تلقته (المدى).‏

وقالت الدائرة الإعلامية ان مداخلات “النواب تركزت على توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له”. وقبل عقد الجلسة، أعلنت اللجنة المالية النيابية، دراسة 40 بندا ومواد من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، ان “اللجنة انهت قراءة 40 مادة من مشروع القانون بشكل أولي”. وأضاف، ان “اللجنة المالية قامت بتشكيل لجان فرعية للاجتماع مع الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات لمناقشة البنود والتخصيصات الموجودة في مشروع قانون الموازنة”. من جهته اوعز النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بدراسة كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها النواب والمتعلقة بموازنة 2021.

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