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مصدر: المفوضية أبلغت الكتل الشيعية استعدادها لاجرء الانتخابات في حزيران .. رفضت الكتل ذلك

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت، ان مفوضية الانتخابات وخلال اجتماعها الاخير مع الكتل السياسية الشيعية أبلغتها باستعدادها لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في يونيو/حزيران المقبل كما كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حدده.

وأوضح المصدر ان “الكتل الشيعية أبدت اعتراضها على اجراء الانتخابات في ذلك الموعد متحججة بأن المفوضية لا يمكن ان تكمل الاستعدادات بالشكل المطلوب خلال تلك الفترة”.

ولفت المصدر ، الى ان ” تلك الكتل أوصلت رسالة للمفوضية بانها يجب ان تكون في الواجهة بشأن تأجيل موعد الانتخابات وان تعلن هي للشعب عدم إمكانية اجراء الانتخابات بذلك الوقت وانها تحتاج الى المزيد من الوقت دون الإشارة الى رفض الكتل السياسية بهذا الشأن”.

هذا فيما كانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، توقعت اليوم السبت ، عدم اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة حيث سيكمل مجلس النواب دورته الانتخابية بشكل كامل وبعدها تجرى الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري المحدد.

وأُعلن، الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات النيابية العراقية المبكرة، حتى شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات النيابية في شهر يونيو/حزيران 2021، وفق ما أعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق.

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