أشياء من هذا القبيل : صديقي العريق !

بقلم مهدي قاسم

ومثلما كانت علاقتي ودية مع الله

بدون طمع أو رشوة

فإنها كانت كذلك مع الموت .

ما خشيتُ منه ولا هربتُ

كنا في اعقاب بعضنا دوما

التقينا خطفا ، مرارا وتكرارا ، في منعطفات تقود نحو مجاهل مثيرة

و على جبهات حياة ساخنة

فلوحّنا لبعضنا بقبعتنا و مضينا بعيدين عن بعضنا .

كمحاربين قدماء و هم في عجالة من أمرهم .

تدلت من رقبتي تقاويم بأميال طويلة من سنوات

مبطنة بكمائن ومطبات ترافق خطوي أينما حللتُ :

ــ لا زال الوقت مبكرا للرحيل يا صديقي العريق

فأنا ممتلئ بحياة لا زالت يانعة باخضرار شجرتها الباسقة

مع رغبات ملتهبة كبراعم متفتحة توا .

كنتُ أخاطبه مُرحبّا مرة أخرى .

ــ حقا لا زال الوقت مبكرا للرحيل

كنا نقول لبعضنا مبتسمين

بطرافة مِمَن يحسنون النكتة جيدا

و يقهقهون عاليا بجذل أطفال مرحين .