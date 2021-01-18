اقتصاد بالشراكة مع «ماستركارد».. «QNB» يطلق بطاقة Mastercard World Elite Exclusive

أطلقت مجموعة QNB بالشراكة مع «ماستركارد»، حصرياً بطاقةMastercard® World Elite Exclusive™ الائتمانية الأولى من نوعها في قطر، لتلبية احتياجات أسلوب الحياة الراقي لعملاء البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة.

وستتيح البطاقة لحامليها مجموعة واسعة من امتيازات نمط الحياة المقدّمة من «Louis Fourteen» تشمل خدمات إدارة نمط الحياة الشخصية والمكافآت الفريدة وحجوزات المطاعم حول العالم، وتجربة استثنائية في مطاعم فاخرة حاصلة على نجمة ميشلان، إلى جانب الوصول الحصري إلى السلع الفاخرة في أكثر متاجر التجزئة شهرة في العالم.

وأكد السيد عادل خشابي، مدير عام إدارة الثروات والأصول في مجموعة QNB، أنه استناداً إلى خبرتنا العالمية وفهمنا العميق لاحتياجات عملائنا المتجددة، فإننا نسعد بإطلاق هذا المنتج الحصري لمنح عملائنا تجربة فريدة تتناسب مع أسلوب حياتهم الراقي، نحن نفخر بأن نكون أول بنك في قطر يقدم هذه البطاقة لنخبة مختارة من عملائنا عبر شراكتنا الاستراتيجية مع «ماستركارد».

وأضاف خشابي: «يؤكد إطلاق بطاقةMastercard® World Elite Exclusive™ الائتمانية حصرياً التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مجزية لعملائنا عبر الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا الحديثة لمواكبة متطلبات عملائنا واحتياجات نمط حياتهم العصري».

ومن جانبها، قالت السيدة نادية الغساسي مديرة منطقة قطر والكويت والعراق وعُمان في «ماستركارد»: «تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً غنياً وواعداً يبحث العملاء فيه بشكل متزايد عن تجارب نمط حياة جديدة مصممة خصيصاً وحصرياً لهم. يأتي إطلاق بطاقة Mastercard® World Elite Exclusive™ الائتمانية الأولى من نوعها لتلبية الاحتياجات المتجددة لحاملي البطاقات، ومنحهم مجموعة من المزايا والتجارب التي لا مثيل لها، كما أنها تؤكد شراكتنا الطويلة مع مجموعة QNB لتقديم منتجات استثنائية توفر مزايا تثري حياتهم».