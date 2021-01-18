الاستخبارات تطيح بـ9 دواعش في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 9 ارهابيين ينتمون لعصابات داعش في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، القت القبض على 9 ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي في نينوى”.

وأضافت، أنهم “عملوا بما يسمى جيش دابق والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعين جالوت تحت كنى واسماء مختلفة، فضلاً عن عمل احدهم في ما يسمى الاعلام العسكري والمكنى ابو مريم، بمناطق متفرقة من جانبي الموصل الايمن والايسر وكذلك مركز المحافظة”.

مشيرة الى أنه “تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.