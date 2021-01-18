الحشد الشعبي يطلق مبادرة اعادة المسيحين الى ديالى

اكد الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، ان اعادة المهجرين من كل الاطياف مهمة وطنية وانسانية لم نتخلى عنها.

وقال الحسيني في حديث ان “المسيحين جزء من مجتمع ديالى وعاشوا منذ مئات السنين مع بقية الاطياف الاخرى في وئام وسلام حتى جاءت القاعدة التكفيرية والتي دفعت الى تهجير العشرات منهم بعد 2006 بعد استهداف بعضهم”.

واضاف ان “ الحشد الشعبي على استعداد لاعادة المسيحيين وبقية الاطياف العراقية الاخرى سواء الى بعقوبة او اي مدينة اخرى في ديالى والاسهام في حل كل العراقيل مؤكدا بان عودة النازحين والمهجرين مهمة وطنية ل يتخلى عنها الحشد الشعبي الذي دفع دماء زكية ولايزال من اجل درء مخاطر الارهاب عن كل مدن المحافظة دون استثناء”.

ويطلق على ديالى مدينة البرتقال وتعرض بعد 2006 الطائفة المسيحية الى استهداف قاس جدا من قبل القاعدة الاجرامية وتسببت في نزوح العشرات”.ان