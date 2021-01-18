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الذكرى الثالثة و الثلاثون عندما ترجل في المحطة التاسعة من حياته .

 صفحات الكتاب الوثائقي ” الشهيــــــــــد السيد مهــــــــدي الحكيــــــــــم سفيـــــــر المرجعــــــــية ”  تأليف #الدكتور_صاحب_الحكيم ، و هو أطلس  عدد الصور و الوثائق فيه أكثر من عدد صفحاته مرتان و أكثر.

صدر في محرم الحرام 1442 هجرية ، 2020 ميلادية. و يحتوي على 244 صفحة ، و أكثر من 576 صورة و وثيقة و رسالة و صحيفة و كتب أجنبية ، و هو ( وثائقي بامتياز ، و جامع الصور و الوثائق ) الملونة و غير الملونة ..

عن دار المرتضى للطباعة و النشر و التوزيع  في بيروت لبنان.

المحتويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :

* ترجمة الشهيد في ( موسوعة عن قتل و اضطهاد مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية « العراق» للدكتور صاحب الحكيم.

* ترجمته في “معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام” للشيخ الدكتور الأميني .

* حالته الإجتماعية :

* أبوه المرجع السيد محسن الحكيم.

*إخوته أكثرهم شهداء.

*  وكالة من والده المرجع 1389 هجرية.

ينتهي نسب الحكيم بـ 30 سيدًا إلى #الإمام_الحسن بن #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ع.
حالته الإجتماعية -1  * حالته الإجتماعية -2 * حالته الإجتماعية -3 * حالته الإجتماعية -4 * حالته الإجتماعية -5 حالته الإجتماعية -6 .

ينتمي لعائلة الحكيم التي قدمت  66 شهيداً أكثرهم في المقابر الجماعية.

* أســـــــــــاتذته :

* الشيخ محمد أمين زين الدين .

الشهيد السيد محمد باقر الصدر كان يُدرِّس الشهيد َ الحكيمَ درساً خاصاً لوحده فقط.

لافتــــــة .

 الشيخ محمد تقي الفقيه .

* الشيخ حسين الحلي .

السيد أبو القاسم الخوئي .

* السيد محمد علي الحكيم .

الشهيد  « اوعز» بإصدار مجلة “نور الإسلام” في بيروت.

عضو جماعة العلماء في بغداد و الكاظمية التابعة للمرجعية.

* قابل المجرم أحمد حسن البكر التكريتي «رئيس الجمهورية ” 3  مرات من أجل 3 قضايا.

*  #صدام_المجرم مسؤول الفِلِح «الفلاحين» في حزب البعث إتصل بالشهيد يريد مقابلة المرجع السيد محسن الحكيم فرفض الشهيد فقال في انف الشهيد عطاس فقتله بعد 19 عاماً بالسودان.

حزيران 1979  أجبرت السلطة البعثية مدحت الحاج سري ( أُعدِمعلى القول أنه جاسوسٌ و معه السيد الشهيد السيد مهدي الحكيم عندما أحضروا زوجتَه و هُدد بالإعتداء عليها أمامه فرضخ مُجبرا ً .

إحضار زوج مدحت الحاج سري و التهديد باغتصابها أمامه إن لم يتهم الشهيدَ السيد مهدي الحكيم فاضطر أن يتكلم حفاظاً على شرفِ زوجه .

* تقرير مديرية الأمن العامة العراقية حول نشاطاته صادر عام 1984 .

خاله النائب بالبرلمان اللبناني علي حسن بزي كان سفيراً في الأردن ساعده في الوصول إلى الباكستان.

* تعرض لأربع 4 محاولات إغتيال.

أستشهد في الساعة 25 8 من مساء يوم الأحد 17 من كانون الثاني 1988.

*  إغتيل في فندق هيلتون في الخرطوم.

ولد في النجف الأشرف  – عاش في بغداد  – هرب إلى عرعر – هاجر إلى الأردن – سافر إلى الباكستان – رحل إلى دبي– إستقر في لندن – أستشهد في الخرطوم — دُفِن في قم المقدسة.

*  طائرة الخطوط الجوية العراقية التي هرب بها الجُناة.

* صورة شهادة وفاته نزيف حاد بمقذوفين ناريين.

تفاصيل الجريمة البشعة.

* صلى على جثمانه “أب الشهداء” السيد محمد حسين السيد سعيد الحكيم .

تشييعه في قم – 2.

صور أخرى من التشييع -3.

دُفِنَ في مدينة قم يوم 23/1/1988 ، 3 جمادي الثاني 1408 هـ .

*  جواز سفره الإماراتي الذي سافر فيه إلى السودان سفرته الأخيرة .

أحد مؤسسي حزب الدعوة  الإسلامية : صور أعضاء الخط الأول ، و الخط الثاني.

حجه في الستينات من القرن الماضي.

القيادة النائبـة – للشهيد الصدر.1 2.* 3.

رسالة تزكية للشهيد موجهة لأهالي الباكستان و الهند من والده المرجع الحكيم.

الشهيد مـــع الشهداء.

* الشهيد هو التاسع من اليمين في السطر الأخير .

*  شهيد يصافح شهيدًا ، و شهيدان يبتسمان .

الشهيد يحدث أخاه الشهيد.

* الشهيد الحكيم مع الشهيد الشيخ علي الصغير.

* من شهيد إلى شهيد السيد جواد شبر.

رسالة الشهيد السيد محمد باقر الصدر للشهيد الحكيم ، الذي لقبه بـ ( الحسنيللسرية.

  * رسالة من المعتقل السيد هادي الحكيم إلى الشهيد.

من بيانات الشهيد.

* آخر بيان للشهيد.

كُتب عن حياتــه  1.2.3..

بعض الكتب الأجنبـــــــــــــــية التي ذكرته 1. 2 .3. 4 .5.

بعض الكتب العربية التي ذكرته.

*  رســــــــــــــائل :

رسالة تعزية من أسقف كنتربري : روبرت رونسي  للسيد محمد بحر العلوم .

رسالة لورد افبري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني للدكتور صاحب الحكيم حول إغتيال الشهيد.

رسالة السيد محمد باقر الحكيم إلى الصادق المهدي رئيس وزراء السودان.

من  رسائل الشهيد.

رسالة الشهيد للسيد الخميني وقعها بإسم السكرتير العام لرابطة أهل البيت (ع) الإسلامية العالمية.

* رسالة منظمة حقوق الإنسان في العراق تطالب الصادق المهدي رئيس وزاء السودان بالكشف عن الجناة.

رسالة شكر للصادق المهدي لإعلانه ان حكومة صدام مسؤولةعن أغتياله.

نشرات عن الشهيد  بالإنكليزية.

صحف أجنبية ذكرت إستشهاده.

* إيفيننك ستاندرد اللندنية Evening Standard .

* صحيفة فاينانشيال تايمسFinancial Times .

* صحيفة ذي ديلي تلگراف The daily Telegraph  اللندنية.

* صحيفة ذي مسلم في بريطانيا The Muslim .

* صحيفة ذي گارديان في إنكلترا The guardian .

* صحيفة ذي إنديبيندنت البريطانية The Independent .

* صحيفة هيرالد تربيون الإمريكية Herald Tribune  .

صحيفة لوموند الفرنسية Le Monde .

* مجلة إنكوايري Inquiry .

* مجلة كورديش أوبزيرفير Kurdish Observer.

*  مجلة إيمباكت إنترناشينال Impact International .

*  مجلة كريسينت إنترناشينال Crescent International .

* صحيفة  ذي نيويورك تايمس الأمريكية The New York Times.

* صحف و مجـــــلات عربية.

* صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

*  صحيفة « السفير» اللبنانية.

مجلة « الراصد» اللندنية .

مجلة «العالم» اللندنية.

*  مجلة « المجلة».

* وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب AFP . 

* مجلة الشراع .

* صحيفة العهد اللبنانية .

الصحف السودانية التي كتبت عن الشهيد

* عبد الله محمد أحمد وزير الإعلام السوداني صرح بأن دبلواسيين عراقيين متورطين في الإغتيال

* صحف عراقية ذكرته :

* صحيفة صوت العراق.

* صحيفة البديل الإسلامي – دمشق.

صحيفة التيار الجديد – لندن.

* صحيفة الشهادة – طهران.

* صحيفة الوفاق – لندن.

* صحيفة لواء الصدر- طهران.

* صحيفة عراق الغد – أمريكا.

* صحيفة المؤتمر اللندنية المؤتمر العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن.

بعض من كتب فــي الشهيد.

كتبوا في الشهيد :

* السيد مرتضى العسكري.

* ضياء موسى.

* السيد محمد حسين فضل الله.

* حسن أمين.

* السيد روح الله الموسوي الخميني .

* الشيخ هاشمي رفسنجاني .

* السيد مصطفى جمال الدين .

* السيد محمد باقر الحكيم .

* حزب الله لبنان .

* السيد محمد تقي المدرسي.

* إتحاد الشباب الجعفري الهند.

* الشيخ عبد اللطيف بري.

* د.سعيد محمد.

* السيد علي خامنئي.

* السيد محمد حسين فضل الله.

* الشيخ محمد مهدي شمس الدين.

* السيد مير حسين الموسوي.

* حسـن صبـرا.

* صافي ناز كاظم.

منظمة العفو الدولية عن الشهيد Amnesty International.

*  ما قاله السيد الخميني في حق الشهيد.

* الشهيد السيد محمد باقر الحكيم.

* السيد مرتضى القزويني.

* الشيخ حسين البشيري.

* نزار البصري.

« أبو إسراء».

محمد هادي الأسدي.

*  الشيخ عبد الأمير قبلان.

* الدكتور صاحب الحكيم.

* الشيخ علي الكوراني.

* الشيخ محمد رضا آل صادق.

*  السيد محمود الهاشمي.

* عدنان عليان.

بيانات تشجب و تستنكر الجريمة.

المكتب الإعلامي الكردي البريطاني  British Kurdish Media Bureau .

* كندا الجالية المسلمة تنعى الشهيد Iraqi Community In Canada .

* رابطة أهل البيت ع الإسلامية العالمية.

* الجماهير العراقية المسلمة بريطانيا.

* العراق صوت التضامن – لندن Iraq Solidarity Voice .

* لجنة التضامن الإسلامي في بريطانيا Muslim Solidarity Committee in UK .

* جامعة أهل البيت الباكستان.

*  بيان العرب المسلمين في سويسرا.

المذكرة التي قدمها الشهيد كنعان التميمي «أبو ذر الحسن» إلى الحكومة السودانية.

تشييع رمزي في لندن.

* أربعينية الشهيد في لندن، إحتفال المعارضة العراقية – لندن.

* نشاطاته : إحتفال مركز أهل البيت ع الإسلامي – لندن.

* وساطة إنسانية  لإطلاق سراح المختطف في بيروت مبعوث الكنيسة الإنجليكية في قصر لامباث المستر تيري ويت Terry Wait .

* حضوره مؤتمر الجبهة الإسلامية القومية السودانية ، زعيمها حسن الترابي.

*  عرض قضية الشهيد عالمياً : الأمم المتحدة – جنيف.

معرض عن الشهيد في الإتحاد العالمي لحقوق الإنسان في دبلنFront Line Defenders Dublin Ireland   كمدافعِ عن حقوق الإنسان.

صحيفة «الرافدين» المعارضة في لندن :  المدير المسؤول / صاحب ( الحكيم) و محمد ( بحر العلوم) و مهدي ( الحكيم).                

الشهيد الحكيم  أول عالم دين يدخل الأمم المتحدة UN  – مع د.صاحب الحكيم –  ليتحدث باللغة الإنكليزية بطريقة عاطفية.

 أول عالم دين عراقي يخطب باللغة الإنكليزية.

مستشارو السيد الشهيد اللجنة الإستشارية .

بعض مشاريعه : مؤسسات إنسانية و سياسية و ثقافية  أنشأها أو ساهم في إنشائها.

كلية أصول الدين.

*  جمعية الصندوق الخيري في بغداد.

* شكل الشهيد ” حركة أبناء ثورة العشرين” لعقد حلف بين القبائل العراقية.

* أسس الأوقاف الجعفرية الخيرية.

* جامعة الكوفة.

* مدارس الإمام الجواد ع في بغداد.

و العيادة الطبية الخيرية.

* ساهم في بناء مسجد الإمام علي ع في دبي.

* ساهم الشهيد في إنشاء مسجد النور في القصيص ، حسينية العدواني و مسجد في الشارقة.

أسس الشهيد في دبي مؤسسة الإمام الصادق ع.

من المؤسسات التي أنشأها الشهيد :

مؤسسة أهل البيت صندوق البر و الإحسان.

* صندوق #الإمام_علي_بن_ابي_طالب ع .

من المؤسسات التي أنشأها الشهيد :

* دار #الإمام_علي ع شقق ريعها للصالح العام في دبي .

*  أرسى قواعد مكتبة الهداية لإسلامية في دبي .

*  رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية  WABIL . 1983 .

لجنة رعاية المهجرين العراقيين لندن.

*    ساهم عام 1982 في تأسيس منظمة حقوق الإنسان في العراق ، لندن Organisation of Human Rights in Iraq OHRI.

مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.

*  إمام جماعة في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.

* أسس حركة الأفواج العراقية.

* من كتاباته :

* العصمة و شروط الحفاظ على النظام الكوني.

*   من كتاباته الأخرى .

خلال هجرة الشهيد إلى الباكستان.

صورته لا قبره في ضريح أبيه في مسجد الهندي في النجف الأشرف.                

*  حضور دائم فــي المؤتمرات.

مؤتمر نصرة الشعب العراقي طهران.

مؤتمر علماء في الهند عام  1982.

فعاليات عامة.

في زيارة لمقبرة الشهداء من اليمين الدكتور صاحب الحكيم فالسيد عبد العزيز الحكيم فالشهيد الحكيم.

الشهيد في إحتفال ذكرى الشهداء.

رُفعت صورتُه التي كانت على قوس في مدخل مدينة قم المقدسة في إيران مع صور العلماء الشهداء الآخرين.

خطيبًا حسينيًا يقرأ بالمجان و كان مؤثرًا و يبكي أثناء القراءة.

إحياء ذكراه السنوية الأولى في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.

في ذكراه السادسة : منظمة حقوق الإنسان في العراق  OHRI تقيم معرضاً عن حياته في لندن.

ذكرى إستشهاده الثامنة.

ذكراه التاسعة صحيفة المنبر اللندنية

إستعراض وثائقي بقلم الدكتور صاحب الحكيم.

ذكــــــــراه العاشــــــــــــــــــــــــــــرة.

*  الذكرى السادسة و العشرون في لندن.

*  حسينية الشهيد السيد مهدي الحكيم في حي عدن في النجف الأشرف .

* مواقع كتبت عن الشهيد الحكيم.

* صور نشاطات عامة.

* إجتماعيات.

*  عدسة الدكتور صاحب الحكيم آخر لقاء به ، في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن  قبيل سفره إلى السودان 1988

*  و بعد ان حط الشهيد رحاله و غادرنا إلى الملأ الأعلى يتساءل البعض : هل أنصف العراق هذا الرجل ؟.

* نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للمؤلف الدكتور صاحب الحكيم .

ISBN  0-9546688-3-9

 

 

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