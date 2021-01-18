الذكرى الثالثة و الثلاثون عندما ترجل في المحطة التاسعة من حياته .

صفحات الكتاب الوثائقي ” الشهيــــــــــد السيد مهــــــــدي الحكيــــــــــم سفيـــــــر المرجعــــــــية ” تأليف #الدكتور_صاحب_الحكيم ، و هو أطلس عدد الصور و الوثائق فيه أكثر من عدد صفحاته مرتان و أكثر.

صدر في محرم الحرام 1442 هجرية ، 2020 ميلادية. و يحتوي على 244 صفحة ، و أكثر من 576 صورة و وثيقة و رسالة و صحيفة و كتب أجنبية ، و هو ( وثائقي بامتياز ، و جامع الصور و الوثائق ) الملونة و غير الملونة ..

عن دار المرتضى للطباعة و النشر و التوزيع في بيروت لبنان.

المحتويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :

* ترجمة الشهيد في ( موسوعة عن قتل و اضطهاد مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية « العراق» للدكتور صاحب الحكيم.

* ترجمته في “معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام” للشيخ الدكتور الأميني .

* حالته الإجتماعية :

* أبوه المرجع السيد محسن الحكيم.

*إخوته أكثرهم شهداء.

* وكالة من والده المرجع 1389 هجرية.

* ينتهي نسب الحكيم بـ 30 سيدًا إلى #الإمام_الحسن بن #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ع.

* حالته الإجتماعية -1 * حالته الإجتماعية -2 * حالته الإجتماعية -3 * حالته الإجتماعية -4 * حالته الإجتماعية -5 * حالته الإجتماعية -6 .

* ينتمي لعائلة الحكيم التي قدمت 66 شهيداً أكثرهم في المقابر الجماعية.

* أســـــــــــاتذته :

* الشيخ محمد أمين زين الدين .

* الشهيد السيد محمد باقر الصدر كان يُدرِّس الشهيد َ الحكيمَ درساً خاصاً لوحده فقط.

* لافتــــــة .

* الشيخ محمد تقي الفقيه .

* الشيخ حسين الحلي .

* السيد أبو القاسم الخوئي .

* السيد محمد علي الحكيم .

* الشهيد « اوعز» بإصدار مجلة “نور الإسلام” في بيروت.

* عضو جماعة العلماء في بغداد و الكاظمية التابعة للمرجعية.

* قابل المجرم أحمد حسن البكر التكريتي «رئيس الجمهورية ” 3 مرات من أجل 3 قضايا.

* #صدام_المجرم مسؤول الفِلِح «الفلاحين» في حزب البعث إتصل بالشهيد يريد مقابلة المرجع السيد محسن الحكيم فرفض الشهيد فقال في انف الشهيد عطاس فقتله بعد 19 عاماً بالسودان.

* حزيران 1979 أجبرت السلطة البعثية مدحت الحاج سري ( أُعدِم) على القول أنه جاسوسٌ و معه السيد الشهيد السيد مهدي الحكيم عندما أحضروا زوجتَه و هُدد بالإعتداء عليها أمامه فرضخ مُجبرا ً .

* إحضار زوج مدحت الحاج سري و التهديد باغتصابها أمامه إن لم يتهم الشهيدَ السيد مهدي الحكيم فاضطر أن يتكلم حفاظاً على شرفِ زوجه .

* تقرير مديرية الأمن العامة العراقية حول نشاطاته صادر عام 1984 .

* خاله النائب بالبرلمان اللبناني علي حسن بزي كان سفيراً في الأردن ساعده في الوصول إلى الباكستان.

* تعرض لأربع 4 محاولات إغتيال.

* أستشهد في الساعة 25 8 من مساء يوم الأحد 17 من كانون الثاني 1988.

* إغتيل في فندق هيلتون في الخرطوم.

* ولد في النجف الأشرف – عاش في بغداد – هرب إلى عرعر – هاجر إلى الأردن – سافر إلى الباكستان – رحل إلى دبي– إستقر في لندن – أستشهد في الخرطوم — دُفِن في قم المقدسة.

* طائرة الخطوط الجوية العراقية التي هرب بها الجُناة.

* صورة شهادة وفاته نزيف حاد بمقذوفين ناريين.

* تفاصيل الجريمة البشعة.

* صلى على جثمانه “أب الشهداء” السيد محمد حسين السيد سعيد الحكيم .

* تشييعه في قم – 2.

* صور أخرى من التشييع -3.

* دُفِنَ في مدينة قم يوم 23/1/1988 ، 3 جمادي الثاني 1408 هـ .

* جواز سفره الإماراتي الذي سافر فيه إلى السودان سفرته الأخيرة .

* أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية : صور أعضاء الخط الأول ، و الخط الثاني.

* حجه في الستينات من القرن الماضي.

* القيادة النائبـة – للشهيد الصدر.1 2.* 3.

* رسالة تزكية للشهيد موجهة لأهالي الباكستان و الهند من والده المرجع الحكيم.

* الشهيد مـــع الشهداء.

* الشهيد هو التاسع من اليمين في السطر الأخير .

* شهيد يصافح شهيدًا ، و شهيدان يبتسمان .

* الشهيد يحدث أخاه الشهيد.

* الشهيد الحكيم مع الشهيد الشيخ علي الصغير.

* من شهيد إلى شهيد السيد جواد شبر.

* رسالة الشهيد السيد محمد باقر الصدر للشهيد الحكيم ، الذي لقبه بـ ( الحسني) للسرية.

* رسالة من المعتقل السيد هادي الحكيم إلى الشهيد.

* من بيانات الشهيد.

* آخر بيان للشهيد.

* كُتب عن حياتــه 1.2.3..

* بعض الكتب الأجنبـــــــــــــــية التي ذكرته 1. 2 .3. 4 .5.

* بعض الكتب العربية التي ذكرته.

* رســــــــــــــائل :

* رسالة تعزية من أسقف كنتربري : روبرت رونسي للسيد محمد بحر العلوم .

* رسالة لورد افبري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني للدكتور صاحب الحكيم حول إغتيال الشهيد.

* رسالة السيد محمد باقر الحكيم إلى الصادق المهدي رئيس وزراء السودان.

* من رسائل الشهيد.

* رسالة الشهيد للسيد الخميني وقعها بإسم السكرتير العام لرابطة أهل البيت (ع) الإسلامية العالمية.

* رسالة منظمة حقوق الإنسان في العراق تطالب الصادق المهدي رئيس وزاء السودان بالكشف عن الجناة.

* رسالة شكر للصادق المهدي لإعلانه ان حكومة صدام مسؤولةعن أغتياله.

* نشرات عن الشهيد بالإنكليزية.

* صحف أجنبية ذكرت إستشهاده.

* إيفيننك ستاندرد اللندنية Evening Standard .

* صحيفة فاينانشيال تايمسFinancial Times .

* صحيفة ذي ديلي تلگراف The daily Telegraph اللندنية.

* صحيفة ذي مسلم في بريطانيا The Muslim .

* صحيفة ذي گارديان في إنكلترا The guardian .

* صحيفة ذي إنديبيندنت البريطانية The Independent .

* صحيفة هيرالد تربيون الإمريكية Herald Tribune .

* صحيفة لوموند الفرنسية Le Monde .

* مجلة إنكوايري Inquiry .

* مجلة كورديش أوبزيرفير Kurdish Observer.

* مجلة إيمباكت إنترناشينال Impact International .

* مجلة كريسينت إنترناشينال Crescent International .

* صحيفة ذي نيويورك تايمس الأمريكية The New York Times.

* صحف و مجـــــلات عربية.

* صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

* صحيفة « السفير» اللبنانية.

* مجلة « الراصد» اللندنية .

* مجلة «العالم» اللندنية.

* مجلة « المجلة».

* وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب AFP .

* مجلة الشراع .

* صحيفة العهد اللبنانية .

الصحف السودانية التي كتبت عن الشهيد

* عبد الله محمد أحمد وزير الإعلام السوداني صرح بأن دبلواسيين عراقيين متورطين في الإغتيال

* صحف عراقية ذكرته :

* صحيفة صوت العراق.

* صحيفة البديل الإسلامي – دمشق.

* صحيفة التيار الجديد – لندن.

* صحيفة الشهادة – طهران.

* صحيفة الوفاق – لندن.

* صحيفة لواء الصدر- طهران.

* صحيفة عراق الغد – أمريكا.

* صحيفة المؤتمر اللندنية المؤتمر العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن.

* بعض من كتب فــي الشهيد.

* كتبوا في الشهيد :

* السيد مرتضى العسكري.

* ضياء موسى.

* السيد محمد حسين فضل الله.

* حسن أمين.

* السيد روح الله الموسوي الخميني .

* الشيخ هاشمي رفسنجاني .

* السيد مصطفى جمال الدين .

* السيد محمد باقر الحكيم .

* حزب الله لبنان .

* السيد محمد تقي المدرسي.

* إتحاد الشباب الجعفري الهند.

* الشيخ عبد اللطيف بري.

* د.سعيد محمد.

* السيد علي خامنئي.

* السيد محمد حسين فضل الله.

* الشيخ محمد مهدي شمس الدين.

* السيد مير حسين الموسوي.

* حسـن صبـرا.

* صافي ناز كاظم.

* منظمة العفو الدولية عن الشهيد Amnesty International.

* ما قاله السيد الخميني في حق الشهيد.

* الشهيد السيد محمد باقر الحكيم.

* السيد مرتضى القزويني.

* الشيخ حسين البشيري.

* نزار البصري.

* « أبو إسراء».

* محمد هادي الأسدي.

* الشيخ عبد الأمير قبلان.

* الدكتور صاحب الحكيم.

* الشيخ علي الكوراني.

* الشيخ محمد رضا آل صادق.

* السيد محمود الهاشمي.

* عدنان عليان.

* بيانات تشجب و تستنكر الجريمة.

* المكتب الإعلامي الكردي البريطاني British Kurdish Media Bureau .

* كندا الجالية المسلمة تنعى الشهيد Iraqi Community In Canada .

* رابطة أهل البيت ع الإسلامية العالمية.

* الجماهير العراقية المسلمة بريطانيا.

* العراق صوت التضامن – لندن Iraq Solidarity Voice .

* لجنة التضامن الإسلامي في بريطانيا Muslim Solidarity Committee in UK .

* جامعة أهل البيت الباكستان.

* بيان العرب المسلمين في سويسرا.

* المذكرة التي قدمها الشهيد كنعان التميمي «أبو ذر الحسن» إلى الحكومة السودانية.

* تشييع رمزي في لندن.

* أربعينية الشهيد في لندن، إحتفال المعارضة العراقية – لندن.

* نشاطاته : إحتفال مركز أهل البيت ع الإسلامي – لندن.

* وساطة إنسانية لإطلاق سراح المختطف في بيروت مبعوث الكنيسة الإنجليكية في قصر لامباث المستر تيري ويت Terry Wait .

* حضوره مؤتمر الجبهة الإسلامية القومية السودانية ، زعيمها حسن الترابي.

* عرض قضية الشهيد عالمياً : الأمم المتحدة – جنيف.

* معرض عن الشهيد في الإتحاد العالمي لحقوق الإنسان في دبلنFront Line Defenders Dublin Ireland كمدافعِ عن حقوق الإنسان.

* صحيفة «الرافدين» المعارضة في لندن : المدير المسؤول / صاحب ( الحكيم) و محمد ( بحر العلوم) و مهدي ( الحكيم).

* الشهيد الحكيم أول عالم دين يدخل الأمم المتحدة UN – مع د.صاحب الحكيم – ليتحدث باللغة الإنكليزية بطريقة عاطفية.

* أول عالم دين عراقي يخطب باللغة الإنكليزية.

* مستشارو السيد الشهيد اللجنة الإستشارية .

* بعض مشاريعه : مؤسسات إنسانية و سياسية و ثقافية أنشأها أو ساهم في إنشائها.

* كلية أصول الدين.

* جمعية الصندوق الخيري في بغداد.

* شكل الشهيد ” حركة أبناء ثورة العشرين” لعقد حلف بين القبائل العراقية.

* أسس الأوقاف الجعفرية الخيرية.

* جامعة الكوفة.

* مدارس الإمام الجواد ع في بغداد.

و العيادة الطبية الخيرية.

* ساهم في بناء مسجد الإمام علي ع في دبي.

* ساهم الشهيد في إنشاء مسجد النور في القصيص ، حسينية العدواني و مسجد في الشارقة.

* أسس الشهيد في دبي مؤسسة الإمام الصادق ع.

* من المؤسسات التي أنشأها الشهيد :

مؤسسة أهل البيت صندوق البر و الإحسان.

* صندوق #الإمام_علي_بن_ابي_طالب ع .

* من المؤسسات التي أنشأها الشهيد :

* دار #الإمام_علي ع شقق ريعها للصالح العام في دبي .

* أرسى قواعد مكتبة الهداية لإسلامية في دبي .

* رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية WABIL . 1983 .

* لجنة رعاية المهجرين العراقيين لندن.

* ساهم عام 1982 في تأسيس منظمة حقوق الإنسان في العراق ، لندن Organisation of Human Rights in Iraq OHRI.

* مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.

* إمام جماعة في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.

* أسس حركة الأفواج العراقية.

* من كتاباته :

* العصمة و شروط الحفاظ على النظام الكوني.

* من كتاباته الأخرى .

* خلال هجرة الشهيد إلى الباكستان.

صورته لا قبره في ضريح أبيه في مسجد الهندي في النجف الأشرف.

* حضور دائم فــي المؤتمرات.

* مؤتمر نصرة الشعب العراقي طهران.

* مؤتمر علماء في الهند عام 1982.

* فعاليات عامة.

* في زيارة لمقبرة الشهداء من اليمين الدكتور صاحب الحكيم فالسيد عبد العزيز الحكيم فالشهيد الحكيم.

* الشهيد في إحتفال ذكرى الشهداء.

* رُفعت صورتُه التي كانت على قوس في مدخل مدينة قم المقدسة في إيران مع صور العلماء الشهداء الآخرين.

* خطيبًا حسينيًا يقرأ بالمجان و كان مؤثرًا و يبكي أثناء القراءة.

* إحياء ذكراه السنوية الأولى في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.

* في ذكراه السادسة : منظمة حقوق الإنسان في العراق OHRI تقيم معرضاً عن حياته في لندن.

* ذكرى إستشهاده الثامنة.

* ذكراه التاسعة صحيفة المنبر اللندنية

إستعراض وثائقي بقلم الدكتور صاحب الحكيم.

* ذكــــــــراه العاشــــــــــــــــــــــــــــرة.

* الذكرى السادسة و العشرون في لندن.

* حسينية الشهيد السيد مهدي الحكيم في حي عدن في النجف الأشرف .

* مواقع كتبت عن الشهيد الحكيم.

* صور نشاطات عامة.

* إجتماعيات.

* عدسة الدكتور صاحب الحكيم آخر لقاء به ، في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن قبيل سفره إلى السودان 1988

* و بعد ان حط الشهيد رحاله و غادرنا إلى الملأ الأعلى يتساءل البعض : هل أنصف العراق هذا الرجل ؟.

* نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للمؤلف الدكتور صاحب الحكيم .

ISBN 0-9546688-3-9