الذكرى الثالثة و الثلاثون عندما ترجل في المحطة التاسعة من حياته .

صفحات الكتاب الوثائقي ” الشهيــــــــــد السيد مهــــــــدي الحكيــــــــــم سفيـــــــر المرجعــــــــية ” تأليف #الدكتور_صاحب_الحكيم ، و هو أطلس عدد الصور و الوثائق فيه أكثر من عدد صفحاته مرتان و أكثر.
صدر في محرم الحرام 1442 هجرية ، 2020 ميلادية. و يحتوي على 244 صفحة ، و أكثر من 576 صورة و وثيقة و رسالة و صحيفة و كتب أجنبية ، و هو ( وثائقي بامتياز ، و جامع الصور و الوثائق ) الملونة و غير الملونة ..
عن دار المرتضى للطباعة و النشر و التوزيع في بيروت لبنان.
المحتويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :
* ترجمة الشهيد في ( موسوعة عن قتل و اضطهاد مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية « العراق» للدكتور صاحب الحكيم.
* ترجمته في “معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام” للشيخ الدكتور الأميني .
* حالته الإجتماعية :
* أبوه المرجع السيد محسن الحكيم.
*إخوته أكثرهم شهداء.
* وكالة من والده المرجع 1389 هجرية.
* ينتهي نسب الحكيم بـ 30 سيدًا إلى #الإمام_الحسن بن #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ع.
* حالته الإجتماعية -1 * حالته الإجتماعية -2 * حالته الإجتماعية -3 * حالته الإجتماعية -4 * حالته الإجتماعية -5 * حالته الإجتماعية -6 .
* ينتمي لعائلة الحكيم التي قدمت 66 شهيداً أكثرهم في المقابر الجماعية.
* أســـــــــــاتذته :
* الشيخ محمد أمين زين الدين .
* الشهيد السيد محمد باقر الصدر كان يُدرِّس الشهيد َ الحكيمَ درساً خاصاً لوحده فقط.
* لافتــــــة .
* الشيخ محمد تقي الفقيه .
* الشيخ حسين الحلي .
* السيد أبو القاسم الخوئي .
* السيد محمد علي الحكيم .
* الشهيد « اوعز» بإصدار مجلة “نور الإسلام” في بيروت.
* عضو جماعة العلماء في بغداد و الكاظمية التابعة للمرجعية.
* قابل المجرم أحمد حسن البكر التكريتي «رئيس الجمهورية ” 3 مرات من أجل 3 قضايا.
* #صدام_المجرم مسؤول الفِلِح «الفلاحين» في حزب البعث إتصل بالشهيد يريد مقابلة المرجع السيد محسن الحكيم فرفض الشهيد فقال في انف الشهيد عطاس فقتله بعد 19 عاماً بالسودان.
* حزيران 1979 أجبرت السلطة البعثية مدحت الحاج سري ( أُعدِم) على القول أنه جاسوسٌ و معه السيد الشهيد السيد مهدي الحكيم عندما أحضروا زوجتَه و هُدد بالإعتداء عليها أمامه فرضخ مُجبرا ً .
* إحضار زوج مدحت الحاج سري و التهديد باغتصابها أمامه إن لم يتهم الشهيدَ السيد مهدي الحكيم فاضطر أن يتكلم حفاظاً على شرفِ زوجه .
* تقرير مديرية الأمن العامة العراقية حول نشاطاته صادر عام 1984 .
* خاله النائب بالبرلمان اللبناني علي حسن بزي كان سفيراً في الأردن ساعده في الوصول إلى الباكستان.
* تعرض لأربع 4 محاولات إغتيال.
* أستشهد في الساعة 25 8 من مساء يوم الأحد 17 من كانون الثاني 1988.
* إغتيل في فندق هيلتون في الخرطوم.
* ولد في النجف الأشرف – عاش في بغداد – هرب إلى عرعر – هاجر إلى الأردن – سافر إلى الباكستان – رحل إلى دبي– إستقر في لندن – أستشهد في الخرطوم — دُفِن في قم المقدسة.
* طائرة الخطوط الجوية العراقية التي هرب بها الجُناة.
* صورة شهادة وفاته نزيف حاد بمقذوفين ناريين.
* تفاصيل الجريمة البشعة.
* صلى على جثمانه “أب الشهداء” السيد محمد حسين السيد سعيد الحكيم .
* تشييعه في قم – 2.
* صور أخرى من التشييع -3.
* دُفِنَ في مدينة قم يوم 23/1/1988 ، 3 جمادي الثاني 1408 هـ .
* جواز سفره الإماراتي الذي سافر فيه إلى السودان سفرته الأخيرة .
* أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية : صور أعضاء الخط الأول ، و الخط الثاني.
* حجه في الستينات من القرن الماضي.
* القيادة النائبـة – للشهيد الصدر.1 2.* 3.
* رسالة تزكية للشهيد موجهة لأهالي الباكستان و الهند من والده المرجع الحكيم.
* الشهيد مـــع الشهداء.
* الشهيد هو التاسع من اليمين في السطر الأخير .
* شهيد يصافح شهيدًا ، و شهيدان يبتسمان .
* الشهيد يحدث أخاه الشهيد.
* الشهيد الحكيم مع الشهيد الشيخ علي الصغير.
* من شهيد إلى شهيد السيد جواد شبر.
* رسالة الشهيد السيد محمد باقر الصدر للشهيد الحكيم ، الذي لقبه بـ ( الحسني) للسرية.
* رسالة من المعتقل السيد هادي الحكيم إلى الشهيد.
* من بيانات الشهيد.
* آخر بيان للشهيد.
* كُتب عن حياتــه 1.2.3..
* بعض الكتب الأجنبـــــــــــــــية التي ذكرته 1. 2 .3. 4 .5.
* بعض الكتب العربية التي ذكرته.
* رســــــــــــــائل :
* رسالة تعزية من أسقف كنتربري : روبرت رونسي للسيد محمد بحر العلوم .
* رسالة لورد افبري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني للدكتور صاحب الحكيم حول إغتيال الشهيد.
* رسالة السيد محمد باقر الحكيم إلى الصادق المهدي رئيس وزراء السودان.
* من رسائل الشهيد.
* رسالة الشهيد للسيد الخميني وقعها بإسم السكرتير العام لرابطة أهل البيت (ع) الإسلامية العالمية.
* رسالة منظمة حقوق الإنسان في العراق تطالب الصادق المهدي رئيس وزاء السودان بالكشف عن الجناة.
* رسالة شكر للصادق المهدي لإعلانه ان حكومة صدام مسؤولةعن أغتياله.
* نشرات عن الشهيد بالإنكليزية.
* صحف أجنبية ذكرت إستشهاده.
* إيفيننك ستاندرد اللندنية Evening Standard .
* صحيفة فاينانشيال تايمسFinancial Times .
* صحيفة ذي ديلي تلگراف The daily Telegraph اللندنية.
* صحيفة ذي مسلم في بريطانيا The Muslim .
* صحيفة ذي گارديان في إنكلترا The guardian .
* صحيفة ذي إنديبيندنت البريطانية The Independent .
* صحيفة هيرالد تربيون الإمريكية Herald Tribune .
* صحيفة لوموند الفرنسية Le Monde .
* مجلة إنكوايري Inquiry .
* مجلة كورديش أوبزيرفير Kurdish Observer.
* مجلة إيمباكت إنترناشينال Impact International .
* مجلة كريسينت إنترناشينال Crescent International .
* صحيفة ذي نيويورك تايمس الأمريكية The New York Times.
* صحف و مجـــــلات عربية.
* صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
* صحيفة « السفير» اللبنانية.
* مجلة « الراصد» اللندنية .
* مجلة «العالم» اللندنية.
* مجلة « المجلة».
* وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب AFP .
* مجلة الشراع .
* صحيفة العهد اللبنانية .
الصحف السودانية التي كتبت عن الشهيد
* عبد الله محمد أحمد وزير الإعلام السوداني صرح بأن دبلواسيين عراقيين متورطين في الإغتيال
* صحف عراقية ذكرته :
* صحيفة صوت العراق.
* صحيفة البديل الإسلامي – دمشق.
* صحيفة التيار الجديد – لندن.
* صحيفة الشهادة – طهران.
* صحيفة الوفاق – لندن.
* صحيفة لواء الصدر- طهران.
* صحيفة عراق الغد – أمريكا.
* صحيفة المؤتمر اللندنية المؤتمر العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن.
* بعض من كتب فــي الشهيد.
* كتبوا في الشهيد :
* السيد مرتضى العسكري.
* ضياء موسى.
* السيد محمد حسين فضل الله.
* حسن أمين.
* السيد روح الله الموسوي الخميني .
* الشيخ هاشمي رفسنجاني .
* السيد مصطفى جمال الدين .
* السيد محمد باقر الحكيم .
* حزب الله لبنان .
* السيد محمد تقي المدرسي.
* إتحاد الشباب الجعفري الهند.
* الشيخ عبد اللطيف بري.
* د.سعيد محمد.
* السيد علي خامنئي.
* السيد محمد حسين فضل الله.
* الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
* السيد مير حسين الموسوي.
* حسـن صبـرا.
* صافي ناز كاظم.
* منظمة العفو الدولية عن الشهيد Amnesty International.
* ما قاله السيد الخميني في حق الشهيد.
* الشهيد السيد محمد باقر الحكيم.
* السيد مرتضى القزويني.
* الشيخ حسين البشيري.
* نزار البصري.
* « أبو إسراء».
* محمد هادي الأسدي.
* الشيخ عبد الأمير قبلان.
* الدكتور صاحب الحكيم.
* الشيخ علي الكوراني.
* الشيخ محمد رضا آل صادق.
* السيد محمود الهاشمي.
* عدنان عليان.
* بيانات تشجب و تستنكر الجريمة.
* المكتب الإعلامي الكردي البريطاني British Kurdish Media Bureau .
* كندا الجالية المسلمة تنعى الشهيد Iraqi Community In Canada .
* رابطة أهل البيت ع الإسلامية العالمية.
* الجماهير العراقية المسلمة بريطانيا.
* العراق صوت التضامن – لندن Iraq Solidarity Voice .
* لجنة التضامن الإسلامي في بريطانيا Muslim Solidarity Committee in UK .
* جامعة أهل البيت الباكستان.
* بيان العرب المسلمين في سويسرا.
* المذكرة التي قدمها الشهيد كنعان التميمي «أبو ذر الحسن» إلى الحكومة السودانية.
* تشييع رمزي في لندن.
* أربعينية الشهيد في لندن، إحتفال المعارضة العراقية – لندن.
* نشاطاته : إحتفال مركز أهل البيت ع الإسلامي – لندن.
* وساطة إنسانية لإطلاق سراح المختطف في بيروت مبعوث الكنيسة الإنجليكية في قصر لامباث المستر تيري ويت Terry Wait .
* حضوره مؤتمر الجبهة الإسلامية القومية السودانية ، زعيمها حسن الترابي.
* عرض قضية الشهيد عالمياً : الأمم المتحدة – جنيف.
* معرض عن الشهيد في الإتحاد العالمي لحقوق الإنسان في دبلنFront Line Defenders Dublin Ireland كمدافعِ عن حقوق الإنسان.
* صحيفة «الرافدين» المعارضة في لندن : المدير المسؤول / صاحب ( الحكيم) و محمد ( بحر العلوم) و مهدي ( الحكيم).
* الشهيد الحكيم أول عالم دين يدخل الأمم المتحدة UN – مع د.صاحب الحكيم – ليتحدث باللغة الإنكليزية بطريقة عاطفية.
* أول عالم دين عراقي يخطب باللغة الإنكليزية.
* مستشارو السيد الشهيد اللجنة الإستشارية .
* بعض مشاريعه : مؤسسات إنسانية و سياسية و ثقافية أنشأها أو ساهم في إنشائها.
* كلية أصول الدين.
* جمعية الصندوق الخيري في بغداد.
* شكل الشهيد ” حركة أبناء ثورة العشرين” لعقد حلف بين القبائل العراقية.
* أسس الأوقاف الجعفرية الخيرية.
* جامعة الكوفة.
* مدارس الإمام الجواد ع في بغداد.
و العيادة الطبية الخيرية.
* ساهم في بناء مسجد الإمام علي ع في دبي.
* ساهم الشهيد في إنشاء مسجد النور في القصيص ، حسينية العدواني و مسجد في الشارقة.
* أسس الشهيد في دبي مؤسسة الإمام الصادق ع.
* من المؤسسات التي أنشأها الشهيد :
مؤسسة أهل البيت صندوق البر و الإحسان.
* صندوق #الإمام_علي_بن_ابي_طالب ع .
* من المؤسسات التي أنشأها الشهيد :
* دار #الإمام_علي ع شقق ريعها للصالح العام في دبي .
* أرسى قواعد مكتبة الهداية لإسلامية في دبي .
* رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية WABIL . 1983 .
* لجنة رعاية المهجرين العراقيين لندن.
* ساهم عام 1982 في تأسيس منظمة حقوق الإنسان في العراق ، لندن Organisation of Human Rights in Iraq OHRI.
* مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.
* إمام جماعة في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.
* أسس حركة الأفواج العراقية.
* من كتاباته :
* العصمة و شروط الحفاظ على النظام الكوني.
* من كتاباته الأخرى .
* خلال هجرة الشهيد إلى الباكستان.
صورته لا قبره في ضريح أبيه في مسجد الهندي في النجف الأشرف.
* حضور دائم فــي المؤتمرات.
* مؤتمر نصرة الشعب العراقي طهران.
* مؤتمر علماء في الهند عام 1982.
* فعاليات عامة.
* في زيارة لمقبرة الشهداء من اليمين الدكتور صاحب الحكيم فالسيد عبد العزيز الحكيم فالشهيد الحكيم.
* الشهيد في إحتفال ذكرى الشهداء.
* رُفعت صورتُه التي كانت على قوس في مدخل مدينة قم المقدسة في إيران مع صور العلماء الشهداء الآخرين.
* خطيبًا حسينيًا يقرأ بالمجان و كان مؤثرًا و يبكي أثناء القراءة.
* إحياء ذكراه السنوية الأولى في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن.
* في ذكراه السادسة : منظمة حقوق الإنسان في العراق OHRI تقيم معرضاً عن حياته في لندن.
* ذكرى إستشهاده الثامنة.
* ذكراه التاسعة صحيفة المنبر اللندنية
إستعراض وثائقي بقلم الدكتور صاحب الحكيم.
* ذكــــــــراه العاشــــــــــــــــــــــــــــرة.
* الذكرى السادسة و العشرون في لندن.
* حسينية الشهيد السيد مهدي الحكيم في حي عدن في النجف الأشرف .
* مواقع كتبت عن الشهيد الحكيم.
* صور نشاطات عامة.
* إجتماعيات.
* عدسة الدكتور صاحب الحكيم آخر لقاء به ، في مركز أهل البيت ع الإسلامي في لندن قبيل سفره إلى السودان 1988
* و بعد ان حط الشهيد رحاله و غادرنا إلى الملأ الأعلى يتساءل البعض : هل أنصف العراق هذا الرجل ؟.
* نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للمؤلف الدكتور صاحب الحكيم .
ISBN 0-9546688-3-9