برعاية معالي وزير التربية : إنطلاق الدورة التدريبية …لة

بالمشروع الوطني للتغذية المدرسية في محافظة الانبار

برعاية معالي وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي والسيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة العليا للتغذية المدرسية احتضنت محافظة الانبار الدورة التدريبية التي اقامتها المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي لإدارات المدارس المشمولة بالمشروع الوطني للتغذية المدرسية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المدير العام للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي الأستاذ محمد ابراهيم عبودي أكد إن الدورة تضمنت أهم واجبات ادارات المدارس في طرق التخزين الصحيح للاغذية المقدمه للتلاميذ وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالصحة والسلامة العامة .

إ.م.د. هيثم نعمة رحيم

مدير العلاقات العامة والاعلام