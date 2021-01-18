حذر من إجراءات أمريكية مشددة.. وزير الخارجية يصف الهجمات على الخضراء بـ ’’المحرجة’’ ويؤكد العمل على إيقافها

وقال حسين في تصريح إن “الهجمات الصاروخية التي تستهدف المنطقة الخضراء تكون محرجة للحكومة العراقية”.

وأضاف، أن “الحكومة تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة لها، وإن قرار غلق السفارة الأمريكية أصبح من الماضي”، مشيراً إلى أن “القوات الأمنية اعتقلت عدداً من منفذي الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء”.

وأوضح وزير الخارجية، أن “الحكومة العراقية طلبت من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء”، لافتاً إلى أن “ألعراق يرفض التدخل في شؤونه الداخلية”.

وتابع، أن “التوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة يؤثر سلباً على الساحة العراقية”، مبيناً أن “هناك تطوراً كبيراً في العلاقات مع السعودية في كثير من الملفات”.

وأشار حسين إلى أن “ملف المياه يعد شائكاً بعد قطع إيران وتركيا الروافد وإنشاء السدود المائية، التي أثرت سلباً على العراق”، لافتاً إلى أن “بغداد تعمل على مبدأ حسن الجوار والتوازن في العلاقات الخارجية”.

وبشأن تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب رئيساً للولايات المتحدة، قال وزير الخارجية العراقي: “نتطلع للعمل مع إدارة بايدن”.

وبين، أن “الحكومة العراقية بحثت مشاركة الأمم المتحدة بالانتخابات العراقية المقبلة لضمان نجاحها”، مشيراً إلى أن “الحكومة الحالية تعمل على منع السلاح المنفلت في الانتخابات المبكرة”.

وقال وزير الخارجية، إن “تنظيم داعش ما زال موجوداً في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا”.