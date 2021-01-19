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أنباء عن وقوع انفجارات داخل مواقع تابعة لكتائب “حزب الله” العراقي

وقعت عدة انفجارات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية.

وأفادت مصادر لقناة “الميادين” بأن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي، كما أفادت بتحليق طائرات حربية أمريكية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية – السورية.

المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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ووفق مراسل القناة فإن الانفجارات التي سمع دويها في جرف الصخر شمال بابل وقعت في منطقة البهبان، وتحدثت المصادر عن أن المنطقة المستهدفة في جرف الصخر تقع ضمن قاطع القوات المسلحة العراقية.

وفي سياق متصل، قُتل نائب ضابط بالجيش العراقي، الأحد الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في بغداد خلال نقلها.

وقالت قناة “السومرية” إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل مقر الفوج الثالث في البوعيثة/ التابعة للدورة، ما أسفر عن مقتل نائب ضابط منسوب للجيش العراقي من مخلفات داعش أثناء نقلها”.

وتعود العبوة إلى فترة سيطرة تنظيم “داعش” (الإرهابي والمحظور في روسيا) على مناطق واسعة من العراق بدءا من صيف عام 2014.

وفي وقت سابق، ألقت قوات الجيش العراقي القبض على قيادي داعشي كان يعتبر “آمر مفرزة” في جانب الكرخ من بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الميدانية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش الإرهابية يعمل كأمر مفرزة في جانب الكرخ من بغداد”.

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