العمل الصالح تساهم في تحديث بطاقة الناخب البايومترية بالتعاون مع مفوضية الانتخابات

ساهم المكتب الرئيسي لمنظمة العمل الصالح وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية تحديث بطاقة الناخب البايومترية ، وذلك بدءا من اليوم الاثنين المصادف ١٨ / ١ / ٢٠٢١ وتستمر لمدة سبعة ايام في الفرع الرئيسي للمنظمة بمنطقة المعامل.

وتأتي هذه المبادرة مساهمة من المنظمة والقائمين عليها في تيسير عمل المفوضية العليا للانتخابات وتشجيع الناخبين على تحديث سجلاتهم الانتخابية واصدار البطاقة البايومترية ضمانا لنزاهة الانتخابات ، ووفرت المنظمة كافة المستلزمات المطلوبة لعملية التحديث التي شهدت اقبالا نسبيا في يومها الاول وشملت مناطق الكمالية والباوية على امل ان تستمر الفرق الجوالة للمنظمة في حملات التوعية ودعوة مزيدا من الناخبين.

يذكر ان منظمة العمل الصالح من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الانساني والاغاثي والاجتماعي ومقرها الرئيسي في بغداد.

المكتب الاعلامي

١٨ / ١ / ٢٠٢١