الكاظمي يؤكد أهمية احترام سيادة العراق خلال لقائه وزير الدفاع التركي

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، أهمية ترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه، جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “الأخير، استقبل، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والوفد المرافق له، وشهد اللقاء، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه”. وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة “تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات بين البلدين خلال زيارته الأخيرة الى أنقرة، فضلا عن أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018”. كما شدّد على “رفض العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، إنطلاقًا من الأراضي العراقية”، مبينا أن “قدرة العراق على معالجة هكذا تهديدات إنما تتعزز عبر استمرار فرض القوات الأمنية العراقية لوجودها، في كل نقطة من الأراضي العراقية”. وأشار الكاظمي الى “أهمية التعاون العسكري بين البلدين، وأن الجيش العراقي الذي احتفل بمئويته قبل أيّام، ماضٍ في تعزيز قدراته بهمّة أبناء العراق، وبمساعدة الأصدقاء في تركيا وفي حلف الناتو”.

بالمقابل، نقل الوزير التركي “تحيّات حكومة بلاده وتمنياتها للحكومة العراقية في النجاح بمهامها”. كما أعرب عن “استعداد الجيش التركي لتقديم الدعم والمشورة، في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة”.

وإتفق الجانبان على “أهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة، وأن الاستقرار سيفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم الإزدهار والتقدم لدى الشعبين الصديقين، العراقي والتركي”. وكان وزير الدفاع التركي قد وصل الى العراق صباح يوم أمس.