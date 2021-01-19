اللواء رسول: لا أضرار بشرية في حادثة جرف الصخر والوضع الأمني تحت السيطرة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أن الاستهداف الذي حصل في ناحية جرف الصخر شمالي بابل لم يسفر عن أضرار بشرية.

وقال رسول في تصريح متلفز إن “مجموعة خارجة عن القانون استهدفت أحد أبراج الطاقة في منطقة الحي العسكري بجرف الصخر بعملية تخريبية”.

وأضاف، أن “الاستهداف الذي حدث في جرف الصخر أدى إلى تضرر أحد أبراج الطاقة فقط، ولم يخلف أضراراً بشرية في الناحية”.

وتابع رسول، أن “قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، قد وصل إلى ناحية جرف الصخر وأشرف على الوضع الأمني فيها”، لافتاً إلى أن “القطعات الأمنية تسيطر على وضع الناحية الأمني”.

ودعا إلى “عدم إرباك الرأي العام من خلال بث الإشاعات المغرضة في وسائل الإعلام”، مبيناً أن “عمال الكهرباء وصلوا إلى جرف الصخر لتصليح الي الأضرار التي خلفها استهداف برج الطاقة”.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت بأن بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل، تعرضت الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية.

وقالت الخلية، في بيان إن، “قوة أمنية باشرت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي”.