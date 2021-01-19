Posted on by

النزاهة تفصح عن إجراءاتها بحادث الاعتداء على موظفي منفذ حدودي

19/1/202

أكَّدت الهيئة أن إجراءاتها ومتابعتها لموضوع الاعتداء على مُوظَّفين في مركز گمرك الشيب الحدوديّ، ودعوتها هيئة المنافذ الحدوديَّة لاتخاذ إجراءات تأمين الحماية للمُنفذ أسفرت عن استجابة الأخيرة لذلك.
وأشارت الهيئة إلى قيام دائرة الوقاية بالتنسيق مع لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتبها في ميسان بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى مركز گمرك الشيب الحدوديِّ، للاطلاع على واقع حاله، بعد تعرُّض مُوظفين فيه للاعتداء، مُبيّنةً حصول العديد من حوادث الاعتداء على المُوظَّفين، وأن هذا الموضوع لم تتم معالجته سابقاً؛ بالرغم من وجود شكاوى بحقّ المُعقّبين الذي يقومون بتهديد المُوظَّفين.
وأضافت إن الفريق شخَّص، في تقريره المرسلة نسخة منه إلى وزارة الماليَّة – الهيئة العامة للگمارك ، ضعفاً في إجراءات الحماية المُخصَّصة الموجودة في المنفذ، وأنها غير مُؤهَّلةٍ من حيث العدد والقوة الكافية لتلك المهمَّة، مُوضحةً قيام هيئة المنافذ الحدوديَّة بتعزيز قوَّة الحماية؛ لتأمين المُوظَّفين العاملين في المنفذ والطريق الرابط بينه وبين مركز محافظة ميسان، بعد الدعوة التي وجَّهتها هيئة النزاهة.
يُشارُ إلى أن المركز الإعلاميَّ للهيئة قام برصد موضوع الاعتداء على المُوظفين في المنفذ المذكور، وأحاله إلى رئاسة الهيئة التي أوعزت لدائرة الوقاية بزيارة المنفذ، والاطلاع والتحرّي عن كثبٍ عن ملابسات الحادث.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close