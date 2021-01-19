جنايات صلاح الدين : الإعدام شنقا لقاتل موظف نزيه

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية حكما بالإعدام شنقا بحق متهم قام بقتل موظف في محكمة بداءة الشرقاط.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “المتهم قام بالتعرض للموظف وإطلق النار عليه وهو داخل سيارته إثناء عودته إلى البيت بصحبة زوجته وابنه، لافتا إلى أن سبب الجريمة يعود الى رفض المجني عليه أنجاز معاملات غير أصولية للمتهم”.

وأشار المراسل الى ان المحكمة قد أصدرت حكما بإدانته استنادا لإحكام المادة 406 / 1/ أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت .