داعش يقتحم ناحية في محافظة ديالى ويفجر محطة كهرباء

كشف المتحدث باسم شرطة ديالى نهاد محمد، عن اقتحام مسلحي داعش احدى الاحياء السكنية في مركز ناحية گولاله (جلولاء) الواقعة (32 كم جنوب غرب خانقين) (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى)، والاشتباك مع القوات الامنية العراقية، واحراقهم محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال محمد في تصريح : “اقدم مسلحوا داعش باقتحام حي الشهداء في مركز ناحية گولاله (جلولاء) في وقت متاخر ليلة امس الاثنين، وحصلت اشتباكات مسلحة مع القوات الامنية لغاية صباح اليوم ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات “.

وأضاف، “قام مسلحوا داعش ايضا بتفجير احدى المحطات الكهربائية في قرية “سيد جابر” ضمن حدود ناحية گولاله، ما ادى الى قطع التيار الكهربائي عن مئات المنازل”.

وكان مسلحوا داعش قد فجروا في وقت سابق اثنين من ابراج نقل الطاقة الكهربائية شمال ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) بسبب عدم وجود قوات امنية في تلك المنطقة.