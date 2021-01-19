شمالي البلاد سيتعرض لمنخفض جوي بدءاً من يوم غد

أكدت هيئة الأنواء الجوية أن مناطق شمالي البلد ستتعرض لمنخفض جوي قادم من تركيا يعقبه مرتفع قادم من روسيا، بدءأ من يوم غد الأربعاء. وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلقته (المدى) إن “المنطقة الشمالية من البلاد ستتأثر يومي الاربعاء والخميس بمنخفض جوي من تركيا مسبباً طقساً غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة مع حدوث عواصف رعدية كما تشهد تساقط الثلوج وخصوصاً المناطق الجبلية منها، دهوك، اربيل، السليمانية، نينوى”.

وأكد أن “من المتوقع ان تتأثر البلاد ابتداء من يوم الخميس بمرتفع جوي قادم من سيبيريا ترافقه كتلة هوائية باردة وجافة مسببًا طقسًا صحوًا شديد البرودة مع بعض الغيوم فضلًا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل الصغرى دون الصفر المئوي أحيانًا مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ومدى الرؤية من (6-8) كم”. وبين حبيب أن “من المحتمل ان تستمر هذه الموجة الباردة للأيام الخميس والجمعة، ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت، لتقترب من معدلاتها العامة”. وفي سياق متصل كتب المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على فيسبوك ان “سحبًا ممطرة في مناطق من مدن الشمال، وسحبًا عالية غير ممطرة في بعض مناطق الجنوب ناتجة من تأثير اندفاع امتداد منخفض جوي جبهوي والمتمركز حاليا على شرق البحر المتوسط”. وأشار الى “استمرار فرص هطول الثلوج في دهوك ومرتفعات مدينتي السليمانية واربيل”.