استئناف نينوى تنجز (5508) إضبارة تعويضية خلال 2020 بنسبة حسم وصلت إلى 100%

نينوى/ رغد سمير

أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية عن إنجازها 5508 معاملات تخص تعويض المواطنين المتضررين من العمليات الحربية بنسبة حسم وصلت إلى مئة بالمئة.

وأفادت مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأنه “تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى وبغية الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة نينوى أعلنت الهيأة التمييزية في رئاسة استئناف نينوى عن إصدارها لـ (5508) قرارات تمييزية بنتيجة تدقيق القرارات الصادرة من اللجنة الفرعية المختصة في المحافظة”.

وأضافت أن “العمل بملفات المواطنين كان قد بدأ منذ تاريخ 14 / 6 / 2020 ولغاية نهاية سنة 2020 ومازال مستمراً، إذ تم استلام ما يقارب ( 1525) إضبارة تعويضية لتعرض على الهيأة لإصدار القرار التمييزي المناسب فيها”.

وتابعت “تم تدقيق وإبداء الرأي بشأن (10190 ) إضبارة تعويضية في مقر المدعي العام في نينوى خلال سنة 2020 في ما يخص اضرار الممتلكات والاضرار الخاصة بالشهداء والمصابين والمفقودين”.