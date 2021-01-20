اقليمكم مبارك يا اهل الانبار

احمد كاظم

عشائر الانبار و بقية اهل الانبار يريدون اعلان إقليم الانبار فهنيئا لهم لأن الإقليم فوائده ما يلي:

أولا: الخلاص من تخبّط الحكومة المركزية و قراراتها البائسة في السياسة و الاقتصاد و التعليم و الصحة و الاعمار.

ثانيا: سينعم اهل الانبار بثرواتهم المعدنية و الصناعية و الزراعية بدون تخبط الحكومة المركزية.

ثالثا: الخلاص من قرارات و قوانين الحكومة المركزية لان اهل الانبار ادرى بحاجاتهم و احتياجاتهم.

رابعا: اهل الانبار سينتخبون (ممثليهم الحقيقيين) في برلمان الاقليم و البرلمان الاتحادي.

خامسا: الإقليم سيقضي على البطالة لان إدارة الإقليم ستوفر الوظائف في الصناعة و الزراعة و التعليم و الخدمات الصحية و غيرها.

سادسا: ما يتمتع به إقليم كردستان من استقلالية سيتمتع به اهل الانبار باختصار: إقليم الانبار خطوة مباركة ستجلب الخير لأهل الانبار و وتحميهم من تخبط الحكومة المركزية و الدليل إقليم كردستان.