اقليمكم مبارك يا اهل الانبار
احمد كاظم
عشائر الانبار و بقية اهل الانبار يريدون اعلان إقليم الانبار فهنيئا لهم لأن الإقليم فوائده ما يلي:
أولا: الخلاص من تخبّط الحكومة المركزية و قراراتها البائسة في السياسة و الاقتصاد و التعليم و الصحة و الاعمار.
ثانيا: سينعم اهل الانبار بثرواتهم المعدنية و الصناعية و الزراعية بدون تخبط الحكومة المركزية.
ثالثا: الخلاص من قرارات و قوانين الحكومة المركزية لان اهل الانبار ادرى بحاجاتهم و احتياجاتهم.
رابعا: اهل الانبار سينتخبون (ممثليهم الحقيقيين) في برلمان الاقليم و البرلمان الاتحادي.
خامسا: الإقليم سيقضي على البطالة لان إدارة الإقليم ستوفر الوظائف في الصناعة و الزراعة و التعليم و الخدمات الصحية و غيرها.
سادسا: ما يتمتع به إقليم كردستان من استقلالية سيتمتع به اهل الانبار باختصار: إقليم الانبار خطوة مباركة ستجلب الخير لأهل الانبار و وتحميهم من تخبط الحكومة المركزية و الدليل إقليم كردستان.
اقليمكم مبارك يا اهل الانبار
اقليمكم مبارك يا اهل الانبار