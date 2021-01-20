السجن 6 سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق عن أول قضية تلاحقه

اصدر مجلس القضاء، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن بحق رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد الساعدي عن قضية فساد. وقال مصدر قضائي مسؤول إن “حكماً صدر على رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بالحبس 6 سنوات عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ “الحكم صدر عن قضية إبرام عقد التأمين واستقطاع مبالغ خارج القانون بالاشتراك مع شركة (السلامة) التجارية”. وبيّن المصدر، أنّ “القضية هي الأولى من بين ملفات وتهم عدة مازالت المحاكمات جارية بشأنها”. وقررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.

وفي 17 أيلول الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي. وقال مصدر أمني حينها، ان “قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق”. وأكد المصدر أن “6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم”. واضاف، أن “لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين”.