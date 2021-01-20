ما اصعب العيش لولا فسحة الامل !!!
سمير ناجي الجنابي
سالفة قبل ٢٠٠٣ بين شخصين
-الأول: أگٌلك تدري لو يطيح صدام شنو عدنه من كفاءات بالخارج؟!
-الثاني: لابشرفك! تعرف واحد بيهم؟
– الأول: واحد شنو ! دگول بالألاف.. أكو واحد عالم ذرة اسمه الشهرستاني هذا إذا لزم النفط والصناعة والكهرباء يسوي العراق جنة.. خو أكو واحد اسمه الجعفري فيلسوف بالسياسة الخارجية، حتى كيسنجر يتعلم منه.. و واحد آخر اسمه خضير الخزاعي، هذا اذا لزم التعليم، يابووووية، دول المنطقة تروح بالطين، يا امارات يا قطر.. خوب اذا اجة فلاح السوداني، هذا يسمونة راهب حزب الدعوة، هذا يبچي ويظل يلطم من يشوف فقير وماينام ليله ولا نهاره.. بالمناسبة عدهم اقتصاديين يشگون الگاع، منهم واحد اسمه علي العلاق هذا يلزم التراب يحوله ذهب.. عمي يعتمدون على كتاب اقتصادنا.. شعبالك!.. وداعتك يسوون العراق أغنى من اليابان، حتى الدنمارك راح تحسدنا.
– عااااا لابشرفك !!!
– أي وداعت السيد..
– ولك يا سيد!!!؟
– هاي شبيك السيد الريس، أنت وين راح بالك. .
– ونعيش برغيد وسعادة.. اي كمل.. وبعد أكو غيرهم؟
– أي يمعود اكو حزب الدعوة، ذول كلهم علماء وعباقرة مثل حسن السنيد وعباس البياتي وسامي العسكري، واكو واحد عبقري اسمه جواد المالكي، هذا فضيع شريف وصادق ويموت عل العراق.. واكو هواي غيرهم.. بلكي الله ويجون.. صدگ چذب.. راح تشوف بعينك شلون يقفز البلد للسما..
هاه نسيت، أكو علمانيين مثل واحد اسمه الدكتور أياد علاوي هذا لو يلزم الطب نصير إحنا نعالج العالم وحتى اوربا كلها تجيلنه ..ايه وداعتك..
– أوووف يمتة يطيح صديم ونشوف العراق شلون يطگ.. والعراقي راح يطب لاي مطار بالعالم بهيبة واحترام..
– خرب عرضك صدام هذول كلهم طاردهم وحارمنه من علومهم وخبرتهم؟!
– چا نسيت أگلك أكو واحد مختص بالأمن القومي اسمه موفق الربيعي هذا راح يسوي العراق مثل جنيف.. يصير النوم رغد.. تشمر فلوسك بالگاع، ورة يوم تجي تلگاها على حطتهة.. عوف بيتك مفتوح عوف سيارتك مفتوحة وين ما كان. .
– هاااا وبعد عدنا السادة يمعود
هذول لو يحكمونه يصير العراق دولة العدل الالهي، وبعد ماكو ظلم ولا اضطهاد.. ناس بسيطة تگعد عل البساط وتاكل شوربة ماش وزاهدة بالدنيا.. الكل ياخذ حقه وماكو اي فرق بين الناس.. يمعود سادة يخافون الله..
– زين وكردستان شلون؟
– لا إذا طاح صدام نطب ونطلع عادي لان هسه مشكلتهم بس وية صدام.. ماراح يعوفون العراق ابد لان يموتون على العرب..
– زين ودول الجوار، راح تعوفنا بحالنا؟؟
– صدگ چذب.. دول الجوار شنو.. يمعود الراح يجونك علماء بالزراعة والصناعة والاقتصاد، وداعتك إلا نخليهم يركضون ورانا مثل الچلاب.. بس اصبر.. بعد كم سنة ونتلاگة انة وياك.. وراح اذكرك بلقاءنا هذا..
– يمعود خاف يطيح وتطلع كلها كلاوات؟؟
– خاب گوووم ولك إذا على أهل الدين هذول يدورون الآخرة مايبوگون أبد.. انسى.. وإذا على اللي بالخارج فهذول شايفين وعايفين.. ايه طبعا.. ادعي وياي، وين الله ويجون..
بعد 17 سنة تلاگوا الشباب وبدون كلام .. واحد تفل بوجه الثاني