ما اصعب العيش لولا فسحة الامل !!!

سمير ناجي الجنابي

سالفة قبل ٢٠٠٣ بين شخصين

-الأول: أگٌلك تدري لو يطيح صدام شنو عدنه من كفاءات بالخارج؟!

-الثاني: لابشرفك! تعرف واحد بيهم؟

– الأول: واحد شنو ! دگول بالألاف.. أكو واحد عالم ذرة اسمه الشهرستاني هذا إذا لزم النفط والصناعة والكهرباء يسوي العراق جنة.. خو أكو واحد اسمه الجعفري فيلسوف بالسياسة الخارجية، حتى كيسنجر يتعلم منه.. و واحد آخر اسمه خضير الخزاعي، هذا اذا لزم التعليم، يابووووية، دول المنطقة تروح بالطين، يا امارات يا قطر.. خوب اذا اجة فلاح السوداني، هذا يسمونة راهب حزب الدعوة، هذا يبچي ويظل يلطم من يشوف فقير وماينام ليله ولا نهاره.. بالمناسبة عدهم اقتصاديين يشگون الگاع، منهم واحد اسمه علي العلاق هذا يلزم التراب يحوله ذهب.. عمي يعتمدون على كتاب اقتصادنا.. شعبالك!.. وداعتك يسوون العراق أغنى من اليابان، حتى الدنمارك راح تحسدنا.

– عااااا لابشرفك !!!

– أي وداعت السيد..

– ولك يا سيد!!!؟

– هاي شبيك السيد الريس، أنت وين راح بالك. .

– ونعيش برغيد وسعادة.. اي كمل.. وبعد أكو غيرهم؟

– أي يمعود اكو حزب الدعوة، ذول كلهم علماء وعباقرة مثل حسن السنيد وعباس البياتي وسامي العسكري، واكو واحد عبقري اسمه جواد المالكي، هذا فضيع شريف وصادق ويموت عل العراق.. واكو هواي غيرهم.. بلكي الله ويجون.. صدگ چذب.. راح تشوف بعينك شلون يقفز البلد للسما..

هاه نسيت، أكو علمانيين مثل واحد اسمه الدكتور أياد علاوي هذا لو يلزم الطب نصير إحنا نعالج العالم وحتى اوربا كلها تجيلنه ..ايه وداعتك..

– أوووف يمتة يطيح صديم ونشوف العراق شلون يطگ.. والعراقي راح يطب لاي مطار بالعالم بهيبة واحترام..

– خرب عرضك صدام هذول كلهم طاردهم وحارمنه من علومهم وخبرتهم؟!

– چا نسيت أگلك أكو واحد مختص بالأمن القومي اسمه موفق الربيعي هذا راح يسوي العراق مثل جنيف.. يصير النوم رغد.. تشمر فلوسك بالگاع، ورة يوم تجي تلگاها على حطتهة.. عوف بيتك مفتوح عوف سيارتك مفتوحة وين ما كان. .

– هاااا وبعد عدنا السادة يمعود

هذول لو يحكمونه يصير العراق دولة العدل الالهي، وبعد ماكو ظلم ولا اضطهاد.. ناس بسيطة تگعد عل البساط وتاكل شوربة ماش وزاهدة بالدنيا.. الكل ياخذ حقه وماكو اي فرق بين الناس.. يمعود سادة يخافون الله..

– زين وكردستان شلون؟

– لا إذا طاح صدام نطب ونطلع عادي لان هسه مشكلتهم بس وية صدام.. ماراح يعوفون العراق ابد لان يموتون على العرب..

– زين ودول الجوار، راح تعوفنا بحالنا؟؟

– صدگ چذب.. دول الجوار شنو.. يمعود الراح يجونك علماء بالزراعة والصناعة والاقتصاد، وداعتك إلا نخليهم يركضون ورانا مثل الچلاب.. بس اصبر.. بعد كم سنة ونتلاگة انة وياك.. وراح اذكرك بلقاءنا هذا..

– يمعود خاف يطيح وتطلع كلها كلاوات؟؟

– خاب گوووم ولك إذا على أهل الدين هذول يدورون الآخرة مايبوگون أبد.. انسى.. وإذا على اللي بالخارج فهذول شايفين وعايفين.. ايه طبعا.. ادعي وياي، وين الله ويجون..

بعد 17 سنة تلاگوا الشباب وبدون كلام .. واحد تفل بوجه الثاني