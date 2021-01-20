مجلس القضاء الاعلى وبعثة الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق …

يناقشون التفاصيل الفنية لمسودة وثيقة مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات

بغداد / إعلام القضاء

عقد في مقر المعهد القضائي صباح يوم الاربعاء الموافق 20/ 1/ 2021 اجتماعاً للتشاورات الفنية بين ممثلي مجلس القضاء الاعلى وبعثة الاتحاد الاوروبي في العراق وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق على مسودة وثيقة مشروع والتي حملت عنوان (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية).

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الجلسة تضمنت ستة مواضيع ناقش فيها القاضي جاسم محمد عبود رئيس هيئة الاشراف القضائي موضوع قدرات واحتياجات هيئة الاشراف القضائي”.

وأضاف المراسل أن “القاضي حيدر علي نوري المشرف على المركز الاعلامي ناقش الاحتياجات في نطاق الاعلام والتوعية في مجلس القضاء الاعلى”.

وكما تمت مناقشة “موضوع القدرات والاطار التشريعي للمحاكم التجارية من قبل قاضي محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الكرخ السيد محمد علي محمود نديم ، وان كل من قاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الثانية السيد ضياء جعفر لفتة وقاضي اول محكمة تحقيق نزاهة الرصافة السيد اياد محسن ضمد ناقشا موضوع الاطار التشريعي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأشار المراسل إلى أن “موضوع استرداد الاموال نوقش من قبل القاضي فؤاد فاضل مصطفى نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق الرصافة وبدورها ناقشت مدير عام المعهد القضائي السيدة فاتن محسن هادي موضوع قدرات واحتياجات معهد التدريب القضائي مع التركيز على الدعم الفني المطلوب لقضاة التحقيق والمحاكمة”.

ولفت إلى أن “اجتماعا ثانيا عقد قبل الظهر من اليوم نفسه حضره ممثلوا عن مجلس القضاء الاعلى كل من القاضي ضاري جابر نائب رئيس الادعاء العام و السيد رحيم عبد حسن مدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة مع بعثة الاتحاد الاوربي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق تضمن ذات المحاور التي طرحت في الاجتماع الأول ،لكن من وجهة نظر الادعاء العام فيما تناولت مدير عام المعهد القضائي الجانب التدريبي لنواب الادعاء العام”.

وسيستمر التعاون بين الطرفين في سبيل دعم المشروع لمواجهة جرائم الفساد المالي والحد منها في ضوء استراتيجيه شاملة لكل المؤسسات المعنية بالموضوع.



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