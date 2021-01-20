وزيرة الهجرة تبحث مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري آلية عمل الوزارة في إنهاء ملف النزوح

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو مع زعيم تحالف الفتح السيد هادي العامري آلية عمل الوزارة في تسهيل العودة الطوعية للنازحين وغلق المخيمات بهدف انهاء ملف النزوح .

واستعرضت سيادتها خلال اللقاء ما قامت به الوزارة من اعمال خلال الفترة الماضية ، مبينة ان جهوداً كبيرة بذلت من الجميع للارتقاء بواقع العمل ، مقدمة نبذة عن خطة الوزارة في التعامل مع هذا الملف الإنساني .

وأبدى العامري خلال اللقاء دعمه الكامل لعمل الوزارة في انجاح خطتها في تهيئة الأرضية الملائمة لعودة النازحين طوعاً ، داعيا في الوقت ذاته إلى تكاتف الجميع في التعامل مع هذه القضية الانسانية وتأمين حياة حرة كريمة لشريحة لعائدين ، مشيدا بانجازات الوزارة التي اصبح لها صدى واضحا في تشجيع النازحين على العودة طوعا وانهاء معاناتهم، وهذا النجاح يسجل للحكومة الحالية التي من المؤمل أن تتمكن من حسم هذا الموضوع وإنهاء سنوات من المعاناة التي عاشها النازحون منذ الاحتلال الداعشي المجرم الذي تسبب في تهجيرهم وحرمانهم من الاستقرار، واليوم بفضل جهود الخيرين ستعود آلاف الأسر إلى ديارها معززة مكرمة .