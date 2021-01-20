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( 5000 ) مقال و ( 4 ) كتب جديدة لعام ( 2020 – 2021 )

الكاتب : د . خالد القره غولي ..
صدر حديثًا عن دار ومركز سارا للنشر والتوزيع في مدينة التعايش السليمانية الطبعة الرابعة من ( 4 ) كتب جديدة (( مقالات في الحقيقة )) للكاتب الصحافي الانباري العراقي الدكتور خالد القره غولي الكتاب تتضمن الكتب سلسلة من مقالات صحفية , ثقافية , ادبية , سياسية , علمية , رياضية , فنية , اجتماعية , معرفية .. مختارة في الحقيقة لاكثر من ( 5000 ) مقال ، تندرج تحت كل منهم فكرة تثير وعى القارىء وتساعده فى رحلة الحياة ، وتتناول الكتب الحديثة الجديدة ( الجالسون على الارض لا يخشون السقوط – الدواء اخطر من الداء – الطريق الى العراق – العشاء الأخير ) العديد من سلوكيات البشر بالتحليل للوصول للفكرة الرئيسية للكتاب ، وهى إثارة الوعى وكشف الدروشة التى تسيطر على الإنسان أيًا كان انتماؤه , يقول المؤلف الدكتور خالد القره غولي فى أحد الأفكار التى يعرضها تحت عنوان فى الدنيا لا يستطيع الإنسان التعامل إلا مع الجسد والملامح ، مع الظاهر، ولا نستطيع التعامل مع الباطن ، إلا بجهد نفسى عميق وشاق ، الظاهر هو لغة الحكم والتعامل فى الدنيا ..
لكم مني كل الاحترام : والتقدير
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