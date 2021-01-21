الحزب الإسلامي يستنكر التفجيرات الارهابية التيالطيران

الطيران ويطالب بالحزم في ملاحقة المجرمين وحماية أبناء شعبنا

استنكر الحزب الإسلامي العراقي التفجيرات الارهابية التي وقعت صباح اليوم في ساحة الطيران، وأوقعت عدداً من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وبين الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، ان هذه الأفعال الاجرامية تريد اعادة الفوضى والاضطراب الى المشهد العراقي، محذراً من مخططات خصوم العراق الذين لا يريدون له الاستقرار والأمان.

كما طالب بالحزم في ملاحقة المجرمين الذين ما زالوا يمعنون في أذى الأبرياء من أبناء شعبنا، وتوفير كل سبل حمايتهم، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداء العراق، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ وطننا من كل شر ومكر يريد به السوء انه سميع مجيب الدعاء.

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