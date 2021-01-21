العمليات المشتركة : حصيلة أولية لضحايا تفجيري ساحة الطيران 33 قتيلا وجريحاً

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، اليوم الخميس، حصيلة أولية للهجوم الانتحاري المزدوج وسط العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة العمليات في بيان أن “الحصيلة الأولية لتفجير ساحة الطيران بلغت 13 شهيداً و19 جريحاً”.

وأظهرت مشاهد وصور عدداً من الضحايا الذين سقطوا في الهجوم، حيث أخليت جثثهم من قبل قوات الأمن والمدنيين.

هذا فيما كان مصدر في الدفاع المدني بالعاصمة العراقية بغداد ، أفاد في وقت سابق بأن حصيلة التفجيرين الانتحاريين المتزامنين اللذين استهدفا سوقاً شعبية وسط العاصمة ارتفعت الى 28 قتيلاً و73 جريحاً.

من جانبه ، قال اللواء يحيى رسول ، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس في بيان إن “اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس”.

وأضاف قائلاً: ” أدى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين”.

بدورها وجهت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية ، في وقت سابق من اليوم، باستنفار كافة جهودها ومؤسساتها لاستقبال ضحايا التفجيرين الإرهابيين .