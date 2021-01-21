العمل العراقي: امن المواطن اهم من حماية المنطقة الخضراء 

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الخميس المصادف ٢١/ ١ / ٢٠٢١ ، بيانا على خلفية التفجيرات الارهابية التي وقعت وسط بغداد صباح اليوم ، ومما جاء فيه:

مرة اخرى تعود بغداد الى مسلسل التفجيرات المزدوجة التي تستهدف المواطنين الأبرياء بعد ثلاثة اعوام من الهدوء.

وأضاف البيان: ان ما حدث صباح اليوم في الباب الشرقي وساحة الطيران من تفجيرات انتحارية يؤشر خرقا خطيرا ينبغي الوقوف على اسبابه والحيلولة دون تكراره بأية صورة.

وأشار: ان تبرير العمليات المشتركة بان الانتحاريين فجرا نفسيهما اثناء ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية غير مقبول لان ملاحقة الإرهابيين لا تكون وسط الأبرياء بل يفترض القبض عليهما قبل دخولهم بغداد اصلا.

وختم البيان: مع تقديرنا لعمل القوات الأمنية وتضحياتها في مواجهة الارهاب فإننا نقول ان امن المواطن اهم من حماية المنطقة الخضراء التي سارعت القوات لاغلاقها ، وأننا اذ تستنكر وندين هذه الاعمال الإرهابية الجبانة فإننا ندعو الى تغيير الخطط الأمنية في مواجهة التحديات الجديدة.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح الجنان … وشافى الجرحى والمصابين وحفظ العراق واهله

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢١ / ١ / ٢٠٢١