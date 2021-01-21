المحافظ : اعادة نحو 800 نازح الى مناطقهم في نينوى

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري ،اليوم الخميس ،عن اعادة نحو 800 نازح الى عموم مناطق سكناهم في المحافظة ، بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية.

وقال الجبوري انه ” بعد صدور الاوامر من الحكومة الاتحادية باعادة النازحين الى مناطق سكناهم عملت الحكومة المحلية في محافظة نينوى وبالتنسيق و التعاون مع قيادة عمليات نينوى ، باتخاذ كافة الاجراءات الامنية و تدقيق العوائل امنيا لغرض اعادتهم الى مناطق سكناهم. ”

واضاف الجبوري ، ان محافظة نينوى عملت على اعادة عدد كبير من العوائل القاطنة في مخيمات جنوب الموصل وجزء اخر من مخيمات اقليم كوردستان بعد توفير الخدمات لهم في مناطقهم و ضمان الحماية الكاملة لهم بالتنسيق مع الدوائر الامنية الماسكة للأرض في تلك المناطق .”

وتابع ، انه تم اليوم الخميس إعادة نحو 800 نازح الى مناطقهم في نينوى