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بارزاني يجب على بغداد عدم زج ملف الرواتب بالصراع السياسي

رفض رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني زج قضية الرواتب بالصراع السياسي القائم بين بغداد واربيل واستخدامه لتجويع كردستان
بارزاني وعلى هامش اجتماعه مع القناصل ورؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين في الاقليم اليوم الاربعاء 20 كانون الثاني، شدد على ضرورة عدم زج مسألة الرواتب بالصراع السياسي وبما يجعلها ورقة ضغط ضد إقليم كوردستان واللجوء إلى سياسة التجويع تجاه من يتقاضون الرواتب.

كما تطرق بارزاني إلى البرنامج الحكومي والذي يشمل تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر دخل الاقليم وخفض النفقات وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين

وأشار بارزاني إلى أن إقليم كوردستان يعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل على أساس الدستور، مؤكدا أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين.
مبيناً أن الإقليم يريد علاقات ودية مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بشكل عام.

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