(بالفيديو) ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الى 101 قتيل وجريح .. المتحدث العسكري للكاضمي : الامن كان يلاحق الانتحاريين

في غياب اي بيان رسمي عن عدد ضحايا الهجومين ، أفاد مصدر في الدفاع المدني بالعاصمة العراقية بغداد ، ان حصيلة التفجيرين الانتحاريين المتزامنين اللذين استهدفا سوقاً شعبية وسط العاصمة ارتفعت الى 28 قتيلاً و73 جريحاً .

من جانبه ، قال اللواء يحيى رسول ، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس في بيان إن “اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس”.

وأضاف قائلاً: ” أدى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين”.

بدورها وجهت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية ، في وقت سابق من اليوم، باستنفار كافة جهودها ومؤسساتها لاستقبال ضحايا التفجيرين الإرهابيين .