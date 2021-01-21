بغداد وأربيل تتعاونان لحماية المنتج المحلي وتسويقه

اتفقت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الاتحادية مع وزارة الصناعة في حكومة إقليم كردستان، أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسويقه، إضافة إلى تقليل الروتين في منح إجازات التأسيس الصناعية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أقيم في أربيل، بين وزير التجارة في إقليم كردستان كمال مسلم، ووزير الصناعة الاتحادي منهل الخباز، قال مسلم: “ناقشنا خلال اللقاء التنمية الصناعية والعلامة التجارية والمناطق والمدن الصناعية، والتنسيق والتعاون في المجالات كافة، ومتابعة القرارات التي تصدر من الجانبين حول مسألة حماية المنتج المحلي”.

وأضاف: “قررنا تشكيل لجنة مشتركة، وإن اللجنة ستشرع بعملها اعتباراً من يوم غد الخميس، وسترفع التوصيات من أجل معالجة أية إشكاليات بين الجانبين وتفادي تكرارها مستقبلاً”.

بدوره، قال الخباز إن “الهدف من زيارة أربيل للتعاون والتنسيق في مجال التجارة والصناعة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وإن هناك مشاكل تواجه القطاع الصناعي في منح إجازة تأسيس الشركات والمصانع والمعامل وقد ناقشناها بشكل مستفيض”.

وتابع الخباز: “ناقشنا حماية المنتج المحلي والآليات المتبعة في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء المدن التجارية والصناعية وكذلك الاستفادة من تجربة الأقليم بالاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية للعمل في كردستان”.

وأشار إلى اتفاق الجانبين على “تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تجتمع مرة كل 60 يوماً وترفع تقاريرها الى مكتبي الوزيرين بما يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنح شهادات التأسيس للمصانع والمعامل والشركات، مبيناً أنه سيقدم الجانبان التسهيلات اللازمة بما يتعلق بهذا الأمر”.