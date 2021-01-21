ترامب لغير رجعة ..!!

بقلم: شاكر فريد حسن

غادر الرئيس الامريكي الخائب رونالد ترامب البيت الابيض لغير رجعة، بعد أن خسر الانتخابات أمام منافسه بايدن، لكن ستبقى جرائمه الارهابية لفترة طويلة.

لقد كانت فترة ترامب زاخرة بالعربدة والممارسات والمواقف العدوانية، حيث أشعل الحروب المفتوحة في العالم، وكرس الصراع بين البيض والسود والملوّنين، وشن حربًا على الشعب الفلسطيني عندما نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعترف بها كعاصمة لإسرائيل، وهو صاحب خطة “صفقة القرن” المشؤومة، الرامية إلى تصفية الحق الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتكريس الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، وتوسيع الاستيطان.

بالإضافة إلى ذلك فرض ترامب حصارًا خانقًا ومحكمًا على دول مناهضة للسياسة الامريكية، مثل إيران وألغى الاتفاق النووي معها، فضلًا عن حصاره لسوريا والمشاركة في الحرب عليها ودعمه للحركات الارهابية المتطرفة، اقتصاديًا وعسكريًا ولوجستيًا، واستولى على منابع البترول فيها بقوة السلاح.

هذا ناهيك عن محاربته السوق الاقتصادي الصيني، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث “الاونروا” والمستشفيات في القدس، واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري، وتشريع المستوطنات، ورعاية التطبيع بين اسرائيل ودول الخليج العربي والسودان والمغرب.

يمكن القول، أن حكم ترامب يشبه إلى حد ما الوباء الفيروسي الكوروني الذي يجتاح العالم، ولكن الامريكيين نجحوا بالتخلص منه، وافشلوا كل محاولاته الحمقاء للبقاء في الحكم بالقوة والعربدة، برفضه نتائج الانتخابات واقتحام مناصريه للبيت الأبيض.

ولكن السؤال المطروح: هل مغادرة ترامب البيت الأبيض وتسلم بايدن تقاليد الحكم، يعني انتهاء الترامبية التي ناءت بكلكلها على صدر العالم، أم أنها باقية وستتمدد أكثر في الشارع الامريكي؟!!